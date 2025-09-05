Juan Arcones 05 SEP 2025 - 08:30h.

Blue Ivy Carter fue el bebé más famoso del mundo, y ahora brilla en el 'Cowboy Carter Tour' junto a su madre

El problema de Beyoncé con el vestuario en un concierto: se le caen los pantalones en plena actuación

Una de las artistas más famosas del panorama actual es, sin duda, Beyoncé. La que fuera líder de Destiny’s Child, con récord de más Grammy ganados, con 34 galardones, o una de las mujeres más poderosas de la actualidad, sigue agrandando su leyenda a cada año que pasa. Casada con el rapero Jay-Z desde 2008, su imperio no ha dejado de crecer. Ya no solo gracias a su música, sino a sus continuos negocios fuera de ese mundo, casi siempre unidos a su marido.

Con giras millonarias como la última que le ha hecho visitar medio mundo (Cowboy Carter Tour), no deja de estar siempre en boca de todos. Y es que es una de las artistas más grandes de la historia de la música. Y ha sido precisamente en esta última gira cuando ha provocado más titulares, gracias a incluir a sus hijas Blue Ivy y Rumi en varios de sus números. Pero la que se ha llevado todos los aplausos (y sí, algunas críticas también), ha sido la mayor de las dos.

Blue Ivy Carter nació en 2012 y a los 8 años ya era la persona más joven en haber ganador un premio BET y la segunda más joven de la historia en ganar un Grammy gracias a la canción ‘Brown Skin Girl’ junto a su madre, Wizkid y Saint Jhn. Pero es que también es la persona más joven en entrar en la lista Billboard ya que, apenas unas horas después de nacer, su llanto fue sampleado en la canción ‘Glory’ de su padre Jay-Z. Una pista de lo que le esperaba cuando fuera creciendo. Porque Blue Ivy, durante mucho tiempo, fue el bebé más famoso del mundo.

Una batalla legal por su nombre

Y, aunque solo tiene 13 años, al ser hija de Beyoncé, el entorno mediático a su alrededor ha sido brutal casi desde su nacimiento. Por ello, sus padres trataron de registrar su nombre como marca comercial, pero hasta ahora no lo han conseguido. Primero perdieron el caso ante Veronica Morales, una wedding planner que ya había registrado su negocio con dicho nombre. Años más tarde, en 2017, volvieron a intentarlo, incluyendo su apellido y tratando de registrar la marca ‘Blue Ivy Carter’. Y otro negocio se opuso a ese registro. Finalmente, la dupla Beyoncé y su marido consiguieron que esa apelación se desestimara y, por ahora, sigue su curso para conseguir que su hija tenga su propia marca registrada.

Aunque han sido ampliamente criticados por usar así el nombre de su hija y, según algunos periodistas, instrumentalizarla, no hay mejor legado que tener una marca a tu nombre con la que poder sacar productos de todo tipo. De hecho, Beyoncé llegó a demandar a la empresa de bodas que se interpuso a la hora de registrar el nombre, alegando que querían lucrarse de su hija, “un icono cultural”. Y vaya si es un icono cultural. Porque no ha habido año que periodistas y las redes sociales no hayan criticado el aspecto de Blue Ivy y hayan puesto en entredicho las dotes maternales de la propia Beyoncé.

Las críticas por el cambio físico de la hija de Beyoncé

En 2016, las redes ardieron al verla usando tacones durante los Grammy: una niña de seis años luciendo zapatos de tacón generó un intenso debate sobre si eso era apropiado para su edad. Incluso varias periodistas, años más tarde, tuvieron que emitir una disculpa pública por comentar su apariencia física. K. Austin Collins, periodista de Vanity Fair, comentó un tuit de Megan Thee Stallion en el que se veía a Beyoncé con su hija, diciendo lo siguiente: ”Tengo la sensación de que los genes faciales de Jay-Z van a golpear a Blue Ivy pronto, y lo siento mucho por ella”. Pero es que a esa crítica se sumó la editora web de Harper’s Bazaar, Violet Lucca, tuiteando que “¿Aún no lo han hecho (los genes)? ¿O simplemente se hará cirugía plástica a los 16 como Kylie Jenner y todo pretenderemos que siempre fue así? ¡No me puedo permitir sentirme mal por los increíblemente ricos!”. Ambas tuvieron que disculparse públicamente.

También fue muy criticada su aparición en los Grammy de este 2025, con las redes dividiéndose en dos bandos. Unos alababan el precioso vestido elegido para desfilar en la alfombra roja. Otros criticaban duramente que una niña de trece años tuviera esa exposición y su look fuera de una persona mucho más adulta, afirmando que se estaba "hipersexualizando demasiado" a un adolescente, simplemente por ser hija de la artista.

Polémicas aparte, la hija de la cantante se ha caracterizado siempre por su afán de mejorar, tratando de seguir los pasos de su madre. Primero, acompañándola a galas y alfombras rojas, y más tarde compartiendo escenario con ella. Beyoncé reconoció en el documental de la gira ‘Renaissance’ que inicialmente dudó en incluir a su hija en los conciertos por su corta edad, pero que accedió tras ver su dedicación. "Mi hermosa primogénita”, escribió Beyoncé en Instagram, tras el debut de su hija en su gira. “Estoy muy orgullosa y agradecida de ser tu mamá. Nos traes tanta alegría, mi dulce ángel”.

Pero donde ha brillado especialmente ha sido en la gira ‘Cowboy Carter Tour’. Su presencia es uno de los aspectos más comentados del tour e incluso ha creado su propio grupo de fans, Ivy League. Es decir, Blue Ivy sigue siendo famosa allá por donde va, y sigue los pasos de su madre, tratando de crear su propia imagen. Aunque, según su abuela, Tina Knowles, Blue Ivy debe seguir su propio camino. Y así lo dijo en el programa de Jennifer Hudson. “¡Ni de broma va a seguir los pasos de su madre! Blue es una todoterreno, como diría mi madre. Puede hacer demasiadas cosas”.