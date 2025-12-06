Equipo Outdoor 06 DIC 2025 - 09:00h.

La ganadora de 'Supervivientes' y 'GH ha compartido a las puertas de la Navidad unos looks que han conquistado

Sofía Suescun habla del Síndrome de Ehlers-Danlos, el trastorno hereditario que podría sufrir: qué es, síntomas y causas

Compartir







Sofía Suescun ganadora de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano', ha compartido a las puertas de la Navidad, en su perfil de Instagram distintos looks que han conquistado a su comunidad. Sus propuestas, juveniles, favorecedoras y muy fáciles de adaptar a cualquier plan festivo, se han convertido en inspiración directa para quienes quieren lucir tendencia sin complicarse en estas fechas.

La creadora de contenido apuesta esta vez por una paleta de tonos oscuros, elevando el marrón a la categoría de absoluto protagonista. Las prendas que muestra son perfectas para seguir el ritmo de diciembre: comidas, cenas, eventos…

Cuando se trata de noches largas, Sofía lo tiene claro: hay que brillar y deslumbrar. Un mini vestido escamado de malla, de cuello halter y un corte mini explosivo. Su diseño, formado por una malla de brillantes en un intenso color marrón, es pura dinamita visual, con una espectacular espalda descubierta y el toque elegante le da con unos tacones de punta.

En la misma línea, para quienes buscan algo más dinámico, propone un set de satén y flecos. Se trata de un top de satén con cuello alto y una minifalda cubierta de flecos metálicos que crean un movimiento espectacular. Y para darle un aire más desenfadado una blazer oversize.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Para los compromisos más serios, la pareja de Kiko Jiménez se decanta por el formato largo. Un vestido largo fruncido en verde oliva es la máxima expresión de elegancia. Este modelo destaca por su drapeado completo que estiliza la figura. Sofía le añade unos pendientes dorados XL para darle un toque más brillante.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Y si se busca algo más sencillito, la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' demuestra que un vestido largo de tirantes finos, en color borgoña cubierto de pedrería del mismo tono, es un clásico elegante con el que brillar.

Si la intención es ir sofisticada y, a la vez, ser la más atrevida de la fiesta, sin caer en el total mini, Sofía da las claves para dominar el corte medio largo. Empezando por el vestido Slip Dress en morado. Este diseño de tirantes finos combina elegancia y atrevimiento, ya que está cubierto de flecos y plumas que dan un movimiento, además de contar con aperturas por toda la parte baja.

Si se busca aún más carácter, el vestido de terciopelo marrón con flecos largos con un diseño color chocolate con cuello halter y la espalda al aire es perfecto. Extiende su silueta hasta ser casi midi gracias a una cascada de larguísimas tiras.

La hija de Maite Galdeano da los tips definitivos para completar cualquiera de estos estilismo. Sus outfits de gala siempre van acompañados de un abrigo negro de paño largo, con el detalle de pelo en el cuello. Esta pieza no solo elegancia invernal, sino que garantiza también el no pasar frío.