Violeta Crespo desvela en qué punto está su relación con sus compañeros de ‘GH’

Natalia Sette 23 NOV 2025 - 09:30h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' desvela cómo se lleva actualmente con todos sus compañeros de edición

Maica Benedicto opina sin tapujos sobre la relación de Violeta Crespo y Edi Insua

Compartir







Violeta Crespo vuelve a sentarse en el plató de ‘En todas las salsas' para aclarar en qué punto está realmente su relación con los compañeros con los que convivió durante su paso por ‘Gran Hermano'. La influencer, que actualmente atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales y personales, habla sin filtros sobre quiénes siguen formando parte de su vida y con quiénes ha decidido no tener ningún tipo de relación.

Violeta comienza repasando su relación con Nerea, una de las concursantes con las que tuvo un enfrentamiento nada más entrar en la casa. “Con Nerea bien”, admite. A pesar de su conflicto inicial, ambas lograron llegar a tener una buena relación durante su experiencia y ha seguido así fuera de la casa. Aún así, Violeta admite que está “muy centrada en el trabajo”, y no tiene mucho tiempo para dedicarle a ella o a cualquier otro excompañero.

PUEDE INTERESARTE Violeta Crespo actualiza su estado de salud tras acudir al médico de urgencia por fuertes dolores

La influencer habla también abiertamente de una persona que le ha sorprendido muchísimo fuera del concurso. “A Ruvens le quiero muchísimo, me ha sorprendido mucho fuera de la casa”, confiesa emocionada. La influencer asegura que su relación con él se ha fortalecido en el exterior y lo describe como una “súper buena persona”. De hecho, a través de su canal de mtmad ‘Violedi’, ha compartido alguna vez momentos juntos.

Sin embargo, no todas las relaciones han terminado en buen puerto. El nombre de Daniela sale a la mesa, y Violeta no duda en dejar clara su postura. Reconoce que no ha cambiado de opinión sobre ella desde que acabó el reality. “Daniela me demostró mucho en GH, no quiero trato”, afirma tajante.

PUEDE INTERESARTE Violeta Crespo habla de su experiencia conviviendo con influencers como Melyssa Pinto, Susana Bicho o Dulceida

Programa completo: Violeta Crespo desvela cómo se lleva con Maica Benedicto

La conversación lleva inevitablemente a hablar de Maica, con quien se ha enfrentado en varias ocasiones desde que salió de ‘Gran Hermano’. “Hay cosas que ha dicho…”, comenta. La influencer no está de acuerdo en varias cosas que dijo Maica en su visita a ‘En todas las salsas’ y asegura que no tiene ninguna necesidad de mentir así. Violeta, sin pelos en la lengua, desvela si entre ellas hay trato cuando se ven en persona.

PUEDE INTERESARTE Violeta Crespo opina sobre la supuesta complicidad que existe entre Edi Insua y Adara Molinero

Violeta Crespo llega al plató de ‘En todas las salsas’ dispuesta a contestar a todas las preguntas de los colaboradores. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ opina de todas las polémicas que han surgido estas últimas semanas. Además de contar sus planes de comprarse una casa y casarse con Edi, la toledana cuenta cómo ha sido su experiencia conviviendo con otras influencers en la 'Casa IN' y actualiza su estado de salud ¡No te pierdas nada haciendo click en el video!