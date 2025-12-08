El guitarrista fundador de Kiss y conocido como 'Space Ace' falleció el pasado 16 de octubre a los 74 años

Gene Simmons, integrante de Kiss, hospitalizado tras sufrir un accidente de coche: su estado de salud

Compartir







La muerte de Ace Frehley, guitarrista fundador de Kiss y conocido como 'Space Ace', el pasado 16 de octubre a los 74 años ha reabierto viejas tensiones dentro del círculo del grupo. Ahora, casi dos meses después de su fallecimiento, su antiguo compañero y líder de la banda, Gene Simmons, ha roto su silencio sobre su deceso.

El informe del forense del condado de Morris, en Nueva Jersey, determinó que Frehley murió por un traumatismo en la cabeza tras una caída, y calificó el fallecimiento como accidental. Frehley sufrió fracturas craneales y hemorragia cerebral después de caerse en su domicilio y fue desconectado del soporte vital semanas después.

Sin embargo, Simmons ha aseverado al 'New York Post' que los problemas que llevaron a la muerte de Frehley eran consecuencia de "malas decisiones" a lo largo de su vida. "Cosechas lo que siembras", ha manifestado, en referencia al abuso de sustancias que protagonizó el difunto guitarrista.

"Rechazó los consejos de quienes lo apreciaban, incluyéndome a mí, para intentar cambiar su estilo de vida. Tomaba malas decisiones una y otra vez. Caerse por las escaleras, no soy médico, pero no te mata. Puede que hubiera otros problemas, y me rompe el corazón. Lo más triste es que, por desgracia, cosechas lo que siembras", ha añadido.

Durante décadas, la vida de Frehley estuvo marcada por el éxito musical y por abuso de sustancias, algo que él mismo reconoció en distintas etapas de su trayectoria profesional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los detalles del funeral de Ace Frehley

Asimismo, se ha pronunciado sobre el funeral privado que se celebró días después de su pérdida, en concreto, el 22 de octubre. "Me rompe el corazón. Peter Criss, nuestro baterista fundador, Paul Stanley, y yo fuimos al funeral con el ataúd abierto".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Y ha continuado: "Fue desgarrador. Lo más triste de todo, quizás, es que Ace no pudo sobrevivir lo suficiente como para sentarse con orgullo en el Kennedy Center. ¿Qué puedo decir? Es triste".

Últimos proyectos de Kiss

Kiss regresó a los escenarios el pasado mes de noviembre dos años después de su histórico último concierto para celebrar el 50º aniversario del club de fans en Las Vegas.

Este pasado domingo 7 de diciembre, la banda se convirtió en una de las grandes protagonistas de la ceremonia de medallas del Kennedy Center 2025, un homenaje encabezado por el presidente Donald Trump en la Oficina Oval que destacó su legado como una de las bandas más influyentes y emblemáticas del rock.