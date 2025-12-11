Carlos Plá 11 DIC 2025 - 17:02h.

La jueza lo envía a prisión sin fianza por la gravedad de los delitos que se le imputan, además del riego de fuga y por haber incumplido una orden de alejamiento

La abogada de la madre del niño asesinado en Almería dice que su clienta niega haber participado en los hechos

ValenciaLa titular del juzgado número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena decretó este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre acusado de envenenar a Ángela, su sobrina, que murió en Sicilia tras sufrir un derrame cerebral, y al novio de esta, que también sufrió problemas estomacales

La jueza aprecia que en este momento de la instrucción, los indicios que apuntan a la comisión de un delito de homicidio, un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito de allanamiento de morada.

La magistrada tomó la decisión tras convocar a las partes a la vista de prisión que contempla el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras el fallecimiento de una de las víctimas, sobrina del investigado, y a la vista del resultado del análisis de un bote de comida recogido en el domicilio de las víctimas, en el que pudo encontrarse arsénico, un potente químico tóxico que en altas dosis y de forma continuada puede llegar a ser letal o causar enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Para adoptar la medida de prisión, la insructora también ha tenido en cuenta que el sospechoso también está investigado por quebrantar presuntamente la orden de alejamiento que se le impuso en un primer momento y el riesgo de fuga.

Pillado por cámaras de vigilancia

La pareja comenzó a sufrir problemas de salud a principios de año. El novio, de hecho, entre septiembre de 2024 y mayo de este año acudió a numerosas visitas a especialistas y llegó a ingresar en la UCI, aunque los médicos no dieron con lo que les estaba sucediendo, así que estos decidieron colocar unas cámaras de seguridad en la vivienda.

Al revisar las imágenes, descubrieron a una personas entrando en la casa y manipulando alimentos. Tras interponer la denuncia, los investigadores detuvieron al tío de Ángela, un hombre de 52 años, aunque en las imágenes no había sido identificado plenamente.

Tras la detención, el presunto autor de los envenenamientos aseguró en el juzgado que la pareja le había dejado las llaves de su casa para que la vigilara y el 11 de mayo entró al oler a gas.

Una declaración a la que no dan credibilidad los investigadores. Por un lado, sospechan de la vestimenta utilizada por el hombre, que accedía a la vivienda con guantes, gorra y chaqueta. Además, su extraño comportamiento en la vivienda, donde accedió a la cocina y manipuló un bote rojo de la nevera, no concuerda con su declaración.

Problemas por una herencia

Detrás de estos hechos, se investigan las desavenencias entre Ángela y su tío por una herencia que recibieron en 2023. De hecho, se llegaron a producir una serie de ataques e incendios presuntamente provocados por el detenido.

Con estos antecedentes, los investigadores dudan de que la chica le entregara las llaves de su casa y sospechan que accediera con otro juego de llaves.

En el registro del domicilio del investigado hallaron matarratas, insecticidas y herbicidas, analizados para establecer si los usó para intoxicar a las víctimas.