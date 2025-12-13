El polémico 'christmas' de la familia real española por el que la reina Sofía se vio obligada a rectificar

La reina Sofía se vio obligada a rectificar en 2005 por el polémico 'christmas' que difundió junto al rey Juan Carlos I y sus nietos

Desde hace décadas, los 'christmas' familiares enviados desde Zarzuela forman parte del imaginario colectivo: fotos cuidadas, mensajes medidos y un posado en familia que ha ido cambiando a lo largo de los años.

Sin embargo, no todos los años estos retratos navideños han pasado inadvertidos. Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando un 'christmas' protagonizado por la reina Sofía, el rey emérito Juan Carlos I y sus nietos (Froilán, Victoria Federica, Pablo Urdangarin, Miguel Urdangarin, Juan Valentín Urdangarin, Irene Urdangarin y la princesa Leonor) desató una inesperada polémica que obligó a la Casa Real a rectificar en pleno 2005.

El 'montaje' de la reina Sofía y sus nietos

Los hechos, ampliamente comentados en los medios en su momento, partieron de una felicitación aparentemente inocente.

La postal mostraba a la reina Sofía junto al rey Juan Carlos I rodeados de siete de sus nietos en una escena navideña con un fondo decorado con varias flores de pascua. Hasta ahí, nada fuera de lo común.

Sin embargo, la controversia surgió debido al método con el que se había realizado este supuesto posado familiar real. La iluminación no coincidía del todo, las sombras parecían incoherentes y algunos de los niños aparecían colocados en posiciones que recordaban más a un montaje digital que a una foto tomada de manera natural.

El montaje provocó una oleada de críticas y de reacciones. Por su parte, en un primer momento Zarzuela no hizo comentarios. La imagen era, oficialmente, la elegida por la reina Sofía para su felicitación personal y así se difundió.

El debate ya se había encendido. En varios programas de televisión y en tertulias radiofónicas, analistas de fotografía y curiosos comenzaron a compartir comparaciones con otras imágenes de la familia, captadas ese mismo año durante diferentes actos.

La conclusión que muchos sacaban —aunque no había confirmación oficial— era que la fotografía original podría haber sido modificada para incluir a todos los nietos, pese a que algunos de ellos no habrían estado presentes en el momento de la toma.

La polémica creció lo suficiente como para que medios nacionales dedicasen espacios a comentar el asunto. Se hablaba de una felicitación navideña retocada y se criticaba que se hubiese difundido a los medios de comunicación este montaje, en vez de un posado real.

Debido a la ola de críticas, la Casa Real decidió aclarar la situación. Sin detallar el proceso exacto ni entrar en polémicas, fuentes oficiales reconocieron que la imagen había sido elaborada a partir de varias fotografías tomadas en diferentes momentos.

La reacción de la reina Sofía al 'polémico' 'christmas'

La intención, explicaban, había sido reunir en una sola postal a todos los nietos de la reina, ya que no siempre resulta sencillo coordinar agendas, distancias y circunstancias personales para hacer una foto conjunta.

Tres años después de la polémica, la propia reina emérita Sofía aclaró en 2008 que había sido ella quien había mandado realizar este montaje: "Tenía la foto del rey y mía con Leonor, así que cogí la del verano anterior en Mallorca con los otros nietos y los coloqué debajo".

Entre risas, la reina Sofía confesaba a la prensa en 2008 su reacción a este 'christmas': "Que si Victoria no tenía brazos -que tampoco los tenía en el original, añade entre risas- y no sé cuantas cosas más. Pero no me importa, estaba orgullosísima".

La larga historia de las felicitaciones reales

La rectificación no apagó del todo el revuelo, pero sí puso fin a las especulaciones. Para muchos, la aclaración demostraba que la voluntad de la reina Sofía había sido puramente afectiva y que tan solo buscaba un 'christmas' en el que apareciesen todos sus nietos.

Para otros, el episodio evidenciaba los riesgos de recurrir a herramientas de edición sin comunicarlo desde el principio y, también, se apuntaba a la difícil relación entre todos los integrantes de la Familia Real.

Con el paso de los años, aquel 'christmas' ha quedado como una anécdota más dentro de la larga historia de las felicitaciones reales. También ha servido para que, en años posteriores, la institución sea más transparente respecto a la forma en que se elaboran las imágenes que se difunden al público.