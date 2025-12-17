Laura Ceballo 17 DIC 2025 - 13:49h.

Patri Pérez, de 'La isla de las tentaciones', ha compartido todos los detalles de su segundo parto

Patri Pérez cuenta todo lo que no se ha visto de su doloroso parto: "Se me fue el efecto de la epidural"

Compartir







Patri Pérez, quien fuera soltera de 'La isla de las tentaciones' ha compartido en exclusiva todos los detalles de su segundo parto a través de su canal 'Renaciendo', de mtmad. La influencer ha sido mamá por segunda vez junto a Lester Duque trayendo al mundo a una pequeña llamada Cala. Y nos ha contado cómo ha sido la experiencia de principio a fin.

Tras recibir el alta médica, Patri continúa su recuperación en casa y nos cuenta cómo está viviendo esta etapa tan especial. Eso sí, también nos confiesa que está siendo lo más complicado del postparto. Y es que, durante el parto sufrió un desgarre del que continúa recuperándose y que le impide realizar algunas actividades con normalidad.

Patri Pérez: "No sé ni cómo sentarme"

"Lo peor que estoy llevando... ¡Ay! Es que no sé ni cómo sentarme, chicos", asegura mientras intenta encontrar la postura que le permite estar medianamente cómoda. Además, nos confiesa que "el tema de los puntos" es, sin duda, lo que peor está llevando.

Cala nació con 39 semanas más dos días, ha pesado 3 kilos 580 gramos y ha medido 50 centímetros: "La verdad que la niña no ha sido pequeña. Salió bastante rápida en el expulsivo y eso hizo que me desgarrase y tuviera un desgarro de segundo grado. Ahora mismo tengo los puntos y me duele", cuenta recordando el momento exacto en el que se desgarró.

Dificultades en la lactancia

Pero, además, el hecho de estar tan dolorida e incómoda, le afecta, por ejemplo, a la hora de dar el pecho: "Con el tema de las tomas del pecho también lo paso bastante mal porque tengo que ponerme a la niña así como de lado, porque si me siento recta me duele muchísimo. Ahora mismo tengo un cojín debajo del culo, blandito, porque como me siente en una silla veo las estrellas. Eso creo que ha sido lo peor de todos estos días", admite.

¡Dale al PLAY para descubrir todos los detalles!