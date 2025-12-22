El actor padece demencia frontotemporal, enfermedad que le diagnosticaron en 2022 y que le obligó a retirarse de la actuación

La mujer de Bruce Willis, Emma Heming, habla sobre la decisión de cambiar a su marido de casa: "No es así como imaginé nuestra vida"

Esta Navidad se presenta de forma totalmente distinta este año para Bruce Willis y su familia. La salud del legendario actor de 'Duro de matar' empeora poco a poco debido a la demencia frontotemporal (FTD) y afasia progresiva primaria (PPA) que padece desde su diagnóstico en 2022, lo que le llevó a retirarse de la actuación y que cambió por completo su dinámica familiar.

Su esposa, Emma Heming Willis, se ha convertido en su gran apoyo y en su cuidadora, y desde hace tres años da voz a la situación a la que se enfrenta su marido y se ha sincerado sobre el papel que ejerce ella ante el avance de la enfermedad de Bruce.

Ahora, ha hablado abiertamente sobre cómo están preparándose para estas fiestas en medio de los desafíos que conlleva cuidar a alguien con una enfermedad degenerativa.

En su blog, la escritora ha manifestado: "Momentos que antes traían una alegría sencilla ahora están envueltos en una red de duelo. Lo sé porque lo estoy viviendo".

En este sentido, la esposa del actor ha explicado que las celebraciones de fin de año ya no son lo que eran debido a la progresión de la enfermedad de Willis: "Las fiestas no desaparecen cuando la demencia entra en tu vida. Cambian".

Sus Navidades antes de la enfermedad de Bruce Willis

Heming, que tiene dos hijas en común con el protagonista de 'El sexto sentido', Mabel y Evelyn, de 13 y 11 años, ha explicado cómo celebraban estas fechas antes de que al actor le diagnosticaran demencia.

"Le encantaba esta época del año: la energía, el tiempo en familia, las tradiciones... Era el que hacía panqueques, el que salía a la nieve con los niños; la presencia constante que recorría la casa a medida que transcurría el día".

Asimismo, ha querido destacar que la enfermedad de Bruce "no borra esos recuerdos", pero sí crea un espacio entre el ayer y el hoy, y ese espacio puede doler", se ha lamentado.

Ahora, es ella quien asume esas tareas. "Me encuentro, sin hacerme daño, maldiciendo el nombre de Bruce mientras lucho con las luces navideñas o asumo tareas que antes eran suyas. No porque esté enojada con él, sino porque extraño cómo una vez lideró la carga navideña. Sí, me enseñó bien, pero aún así me molesta, porque esto es un recordatorio más de cómo han cambiado las cosas", ha continuado.

Así celebran la Navidad este año

A pesar de todo, Emma Heming ha subrayado que la familia no ha abandonado la Navidad, y ha revelado cómo la celebrarán este 2025.

"Estas fiestas, nuestra familia seguirá abriendo regalos y desayunando juntos. Pero en lugar de que Bruce prepare nuestros panqueques favoritos, lo haré yo. Pondremos una película navideña. Habrá risas y abrazos. Y casi seguro que habrá lágrimas porque podremos llorar y dejar espacio para la alegría. La alegría no anula la tristeza. La tristeza no anula la alegría. Coexisten", ha indicado.

Y ha añadido con un toque de humor: "Creo que es importante poner 'Duro de matar' porque es una película navideña. A Bruce le encantaba la Navidad, y a nosotros nos encanta celebrarla con él".