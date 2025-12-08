Lidia González 08 DIC 2025 - 17:01h.

La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha tomado una importante decisión sobre el futuro de su pelo

Oriana Marzoli aclara si va a poner a Facundo González en su testamento

Compartir







Oriana Marzoli ha estado lidiando con un problema capilar durante un tiempo y ha dado el paso de ponerle fin. Después de contar todos los detalles sobre el tratamiento con plasma que se ha realizado para afrontar esta situación, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela si va a someterse a un cambio de look. Desde que saltase a la fama, el pelo de la influencer ha sido uno de sus sellos de identidad y confiesa si está dispuesta a dejar atrás su mítico rubio. ¡Dale al play y no te pierdas cuál es su respuesta!

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha tomado una importante decisión respecto al futuro de su pelo y no solamente el hecho de haber comenzado un tratamiento. “Lo tengo super débil, le he dado mucha caña”, se sincera la influencer. La creadora de contenido desvela el verdadero origen de esta problemática que tiene, que nada tiene que ver con la caída, como así lo ha querido aclarar: “Voy debilitando el pelo y ha perdido fuerza”.

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli le escribe una carta a Violeta Mangriñán

Aunque ha comenzado a hacer pequeños cambios en su color de pelo para tratarlo de manera más sana, la venezolana confiesa si va a ponerse morena de manera definitiva: “Estamos intentando hacer una base marroncita, hace mucho que no me hago las mechas”. Oriana, que ha hablado recientemente sobre los motivos por los que no quiere ser madre, cuenta cómo está siendo su experiencia con este problema.

Oriana Marzoli confiesa si va a someterse a algún retoque estético próximamente

PUEDE INTERESARTE Oriana Marzoli explica cómo le ha afectado su relación más tormentosa

Los seguidores de la influencer no solo han mostrado su interés en saber la complicada situación que está viviendo con sus problemas capilares, sino que también lo han hecho sobre otro aspecto de su físico. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ confiesa si va a someterse a algún retoque estético próximamente, especialmente tras haber hablado abiertamente de su disgusto con su operación de pecho.

Oriana Marzoli regresa una vez más a su canal de mtmad, ‘Algo pasa con Oriana’, para desvelar algunos de sus secretos mejor guardados. Además, la influencer ha actualizado algunos detalles de su vida y de su relación con Facundo González. Tener una relación a distancia, a veces, se le puede hacer cuesta arriba y ha desvelado qué planes tiene con su pareja de cara a celebrar la Navidad. ¡No te pierdas todo lo que ha dicho en Mediaset Infinity!