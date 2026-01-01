Fiesta 01 ENE 2026 - 19:45h.

El exconcursante de 'Supervivientes' y 'rey del bocadillo' reaparece en 'Fiesta' y revela sus planes de boda con su nueva novia

Ginés Corregüela, conocido como 'El rey de los bocadillos XXL' reaparecía en nuestro programa para demostrar sus dotes culinarios en 'La cocina de Fiesta' una receta de aprovechamiento, que nos sirva para no desperdiciar los restos de la cena de nochevieja. Asimismo, el que fuera concursante de 'Supervivientes' nos presenta a su nueva pareja y desvela sus planes de boda con ella.

Un par de años atrás, el tiktoker se convertía en uno de los protagonistas indiscutibles de 'Supervivientes 2023', ya que, durante la que fue su primera experiencia televisiva, Ginés protagonizó criticado romance con Yaiza Martín, que hizo que su hija, Miriam Corregüela, se posicionase en su contra en defensa de su madre, Isabel Hurtado.

Este gran conflicto familiar, que fue ampliamente comentado en los diferentes programas de televisión, terminaba con la turbulenta ruptura de Yaiza con Ginés y el acercamiento de este a su exmujer, Isabel. Hoy, en 'Fiesta' descubrimos cómo es la vida actual del agricultor y conocemos a su nueva pareja sentimental, Ana.

Ginés reconoce que le ha pedido matrimonio a su nueva novia

Desde su paso por 'Supervivientes 2023', Ginés se ha renovado por completo. El agricultor parece encontrarse en su mejor momento y nos contaba en el programa cuál es su nueva profesión. Y es que el exnovio de Yaiza Martín ha dejado a un lado los bocadillos para pasarse a los churros. ¡El exsuperviviente ha abierto su propia churrería y le va de maravilla!

En este nuevo negocio, Ginés pasa sus días muy bien acompañado, pues parece que el amor ha vuelto a tocar a su puerta. El padre de Miriam Corregüela está muy enamorado y no dudaba en presentarnos a su nueva novia, Ana, que le había acompañado al programa. La pareja lleva ya un año de relación y todo parece ir viento en popa.

Asimismo, Ginés y Ana desvelaban sus planes a futuro: "Tenemos un proyectito para este verano. Yo le he propuesto boda para este verano, pero ella no quiere todavía", confesaba el influencer, a lo que la presentadora respondía: "Entre los negocios y el amor no para. Os veo muy bien, que vaya todo muy bien y que llegue la boda cuando tenga que llegar", les auguraba Emma García.