Anita Williams no consigue superar todo lo que vivió en ‘La isla de las tentaciones 8’. Fueron muchas semanas llenas de experiencias y su relación con Montoya terminó ardiendo en una hoguera en la que no faltaron las lágrimas y los reproches.

Hay que recordar que, después de caer en la tentación con Manuel González, ella decidió empezar una relación con el soltero y terminar de un plumazo con todo lo que había construido con su pareja. Sin embargo, en la actualidad, ella no supera lo que hizo y recuerda con “asco” todo lo que vivió con el tentador.

Anita Williams se sincera sobre Manuel González

Hace unas semanas, Manuel González y Anita Williams protagonizaron un tenso reencuentro en ‘El debate de las tentaciones’ y hay que decir que el de esta semana no ha sido más tranquilo. Ambos han vuelto a verse las caras y hay que decir que el mal rollo se palpaba en el ambiente.

Todo ha empezado cuando ella ha asegurado que se sentía muy identificada con Helena, la expareja de Rodri de ‘La isla de las tentaciones 9’: “Llega un momento en el que te la suda todo y dices: ‘Te vas a cagar pero bien’. Porque a mí me ha pasado”, decía.

“Cuando me veía, me daba asco al ver las imágenes. En ese momento dices ‘me da igual todo’ y no piensas en nada”, decía. Una afirmación a la que Manuel González ha respondido con risas. “La veo muy alterada, en ese momento no estaba tan alterada”, decía él.

Un zasca al que la exnovia de Montoya ha respondido haciendo gala de su fuerte carácter: “Paso de entrar en tu tema, me da asco. Siempre estás tirando pullas y ya me cansa”, decía. “Entre él y yo ocurrió que no me quería una puta mierda y me conformé con lo mínimo”, añadía.

Un enfrentamiento de lo más tenso que hemos recogido en el vídeo que encabeza esta noticia para que puedas verlo al completo. ¡Se ha vivido una escena de máxima tensión!