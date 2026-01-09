Esta decisión supone un primer revés para Uzcategui y, a su vez, una primera victoria legal para el luchador

Ilia Topuria se niega a que su exmujer, Giorgina Uzcategui, viaje con su hija al extranjero tras su divorcio: "Pronto estaré con ella"

El pasado miércoles 7 de enero, Ilia Topuria y su exmujer, Giorgina Uzcategui, coincidieron en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Móstoles, en Madrid, en relación al complicado proceso de divorcio que mantienen abierto. Y ahora ha trascendido la última hora legal de su separación.

Según han publicado medios como la revista '¡Hola!' y 'El Español' este viernes, la empresaria venezolana no podrá viajar a Miami con la hija que tienen en común de un año y medio de edad. Desde ahora, la menor no podrá salir de España sin una autorización expresa de la jueza.

Esta decisión supone un primer revés para Uzcategui y, a su vez, una primera victoria legal para el luchador, que se ha mostrado "muy contento y muy satisfecho", tanto por este resultado como porque le ayuda a mantener una relación más estrecha con su hija, a quien lleva, de acuerdo a sus declaraciones, más de cuatro meses sin poder ver pese a varios intentos.

En la vista celebrada el pasado 7 de enero, 'El Matador' reclamó al juez que le negara a su exmujer viajar al extranjero con su hija, expresando su disconformidad con que pueda ir a la ciudad estadounidense en la que reside la familia de la empresaria.

Los motivos que alegaba el boxeador ante su negativa se debían a que, por el momento, no hay un convenio ni una custodia establecida, por lo que no veía sentido su viaje. Esos han sido los motivos que han llevado a la justicia a denegar la solicitud de la exesposa del campeón de la UFC.

El divorcio de Ilia Topuria

El proceso no se ha limitado al futuro de su pequeña ni a la separación de bienes. Uzcategui presentó una denuncia por malos tratos contra Topuria el pasado mes de noviembre, justo tras recibir la demanda de separación del campeón.

Sin embargo, en su último comunicado, Topuria ha negado categóricamente cualquier acusación de violencia, calificando esas amenazas como parte de un intento de "extorsión" que, según él, solo desaparecerían "a cambio de dinero".

La disputa legal ha tenido un claro impacto en la trayectoria deportiva del hispanogeorgiano, que ha dejado temporalmente de defender su título para centrarse en estos asuntos personales y judiciales, algo excepcional en una carrera como la suya.

Hasta que se resuelva el litigio y se clarifiquen las cuestiones de custodia, es probable que su regreso al octágono se retrase, provocando cambios de calendario por parte de la UFC sobre diversos combates.