La cantante Belinda desvela los motivos por los que se muda a España: "Adiós, México"

Alberto Rosa 15 ENE 2026 - 18:43h.

La cantante hispano-mexicana anunció en redes sociales que se muda a España durante un tiempo

Belinda, la cantante que cultiva éxitos en la música y la interpretación: "No puedes dejar que nadie te haga sentir menos"

La cantante y actriz Belinda no ha parado de cosechar éxitos en su carrera musical e interpretativa. Su álbum ‘Indómita’, el quinto de estudio y el primero en 12 años le permitió demostrar qué significa para ella la música basada en las emociones. Ahora está lista para iniciar el rodaje de la esperada serie ‘Carlota’.

Pero este no es el único cambio que se avecina en la vida de Belinda. La cantante ha sorprendido a sus seguidores al explicar en su cuenta de Instagram su salida de México para instalarse en España, país del que es originaria.

“Adiós México... Me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España. 'Carlota' es un gran proyecto para mí. La última emperatriz de México!”, escribió en las historias.

Junto al anuncio, la joven compartió una foto tomada en el interior de un avión, en la que se vía su bolso Chanel acochado de color negro y un colgante de Labubu sobre la mesa. En la ventanilla del fondo se aprecia que era de noche.

La cantante no dio más detalles en la publicación ni tampoco especificó si se instalará en Madrid o en otra ciudad española. Su viaje llega después de un año marcado por importantes éxitos profesionales, como es la serie ‘Mentiras’.

El motivo por el que la actriz viaja a España es precisamente el rodaje de la serie ‘Carlota’. Aunque su anuncio sorprendió a los seguidores, ella ya había mencionado que tenía planes de grabar la serie.

“Estoy en un curso intensivo de Carlota porque me voy en enero a España a grabar seis meses esta serie, entonces aquí con una regla en la espalda para estar derecha porque yo soy un poco jorobada, camino un poco diferente, encorvada”, contó Belinda en diciembre del año pasado, según publicó el diario mexicano ‘Reforma’. “Aquí me están dando clases para ser toda una señorita emperatriz”, añadió.