16 ENE 2026 - 09:00h.

El exconcursante de 'GH VIP' ha revelado qué opina de la reconciliación de los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones'

Tony Spina cuenta, en exclusiva, que va a casarse de nuevo con Marta Peñate: el motivo

Tras el nacimiento de su segunda hija en común, los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' Patri Pérez y Lester Duque tomaron la decisión de darse una nueva oportunidad y anunciaron su reconciliación en su canal de mtmad, en el que contaron las razones por las que apostaron por retomar su relación meses después de haberse separado.

Le hemos preguntado a Tony Spina su opinión por esta reconciliación. El vínculo que une al exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' con la pareja es su mujer, Marta Peñate, que durante once años fue novia de Lester hasta que en su edición de 'La isla de las tentaciones' ella se dejó llevar con Dani García y él con Patri Pérez, por lo que rompieron su relación en la hoguera final.

En el vídeo que encabeza este artículo, puedes escuchar al completo las declaraciones del exconcursante de 'La casa fuerte' sobre la reconciliación de Patri y Lester, y también si va a acudir a la boda de su exnovia, Makoke. Dos asuntos relacionados con el amor que ha abordado en la presentación de 'Casados a primera vista', un formato de éxito internacional que llega a Telecinco el lunes 19 de enero a las 23:00 y en el que doce solteros contraen matrimonio tras conocer a su futuro cónyuge en el altar.

Centrado en su relación

Tony Spina está enfocado en su historia de amor con Marta Peñate, con la que acaba de cumplir cinco años como pareja y con la que se casó hace tan solo unos meses en una playa de Honduras en los Cayos Cochinos durante el paso de él por 'Supervivientes All Stars'. El italiano nos ha confesado que se van a volver a casar en España y el motivo por el que quiere que se celebre esta segunda boda. Descúbrelo en este vídeo: