Logo de telecincotelecinco
Logo de Telecinco OutdoorTelecinco Outdoor
Entrevistas
PATRI Y LESTER

Tony Spina habla, en exclusiva, de la reconciliación de Patri Pérez y Lester Duque

Tony Spina habla de la boda de Makoke y de la reconciliación de Patri Pérez y Lester Duque
Tony Spina nos atiende en la presentación de 'Casados a primera vista'. Telecinco
Compartir

Tras el nacimiento de su segunda hija en común, los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' Patri Pérez y Lester Duque tomaron la decisión de darse una nueva oportunidad y anunciaron su reconciliación en su canal de mtmad, en el que contaron las razones por las que apostaron por retomar su relación meses después de haberse separado.

Patri Pérez y Lester Duque anuncian su reconciliación Renaciendo by Patri Pérez Temporada 1 Capítulo 32
Patri Pérez y Lester Duque anuncian su reconciliación
PUEDE INTERESARTE

Le hemos preguntado a Tony Spina su opinión por esta reconciliación. El vínculo que une al exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' con la pareja es su mujer, Marta Peñate, que durante once años fue novia de Lester hasta que en su edición de 'La isla de las tentaciones' ella se dejó llevar con Dani García y él con Patri Pérez, por lo que rompieron su relación en la hoguera final.

En el vídeo que encabeza este artículo, puedes escuchar al completo las declaraciones del exconcursante de 'La casa fuerte' sobre la reconciliación de Patri y Lester, y también si va a acudir a la boda de su exnovia, Makoke. Dos asuntos relacionados con el amor que ha abordado en la presentación de 'Casados a primera vista', un formato de éxito internacional que llega a Telecinco el lunes 19 de enero a las 23:00 y en el que doce solteros contraen matrimonio tras conocer a su futuro cónyuge en el altar.

PUEDE INTERESARTE
Doce solteros inician su vida en pareja tras conocerse en el altar, en el estreno de 'Casados a primera vista'
Doce solteros inician su vida en pareja tras conocerse en el altar, en el estreno de 'Casados a primera vista'

Centrado en su relación

Tony Spina está enfocado en su historia de amor con Marta Peñate, con la que acaba de cumplir cinco años como pareja y con la que se casó hace tan solo unos meses en una playa de Honduras en los Cayos Cochinos durante el paso de él por 'Supervivientes All Stars'. El italiano nos ha confesado que se van a volver a casar en España y el motivo por el que quiere que se celebre esta segunda boda. Descúbrelo en este vídeo:

Tony Spina cuenta, en exclusiva, que va a casarse con Marta Peñate en España
Tony Spina cuenta, en exclusiva, que va a casarse con Marta Peñate en España
Temas