'¡De viernes!' | Programa completo, en vídeo (09/01/26)

Ana Obregón cuenta toda la verdad sobre su relación con Jeffrey Epstein y confiesa si tuvo un 'affaire' con él: "Estuve viviendo en su casa"

Disfruta del programa de '¡De viernes!' del 09 de enero, online y completo

Compartir







Rocío Flores visitaba el plató de '¡De viernes!' tras ganar la demanda por delito de revelación de secretos que interpuso a los creadores del documental 'Rocío Carrasco. Contar la verdad para seguir viva' y desvelaba si está valorando emprender acciones legales contra su madre.

Por otro lado, Raquel Mosquera cumplía su promesa y revelaba en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta el motivo real por el que su marido Isi está en la cárcel. Por último, Ana Obregón respondía a todas las críticas por las numerosas portadas que ha protagonizado junto a su nieta y contaba toda la verdad sobre el vínculo especial que tuvo con Jeffrey Epstein en los 80.