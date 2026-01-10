Logo de telecincotelecinco
'¡De viernes!' | Programa completo, en vídeo (09/01/26)

Rocío Flores habla del reencuentro con su madre
Rocío Flores habla del reencuentro con su madre
Rocío Flores visitaba el plató de '¡De viernes!' tras ganar la demanda por delito de revelación de secretos que interpuso a los creadores del documental 'Rocío Carrasco. Contar la verdad para seguir viva' y desvelaba si está valorando emprender acciones legales contra su madre.

Por otro lado, Raquel Mosquera cumplía su promesa y revelaba en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta el motivo real por el que su marido Isi está en la cárcel. Por último, Ana Obregón respondía a todas las críticas por las numerosas portadas que ha protagonizado junto a su nieta y contaba toda la verdad sobre el vínculo especial que tuvo con Jeffrey Epstein en los 80.

