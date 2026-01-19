Gloria Camila relata su experiencia en un tren de recorrido similar: "Mucho miedo"

Rocío Molina 19 ENE 2026 - 11:44h.

La influencer ha narrado el viaje en tren que hizo hace unas semanas y en el que pasó mucho miedo

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba | Ascienden a 39 los fallecidos: el Iryo había pasado una revisión hace cuatro días

Al menos 39 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas, de las que 48 están ingresados (24 graves y cinco muy graves) por el descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Ademuz, Córdoba, y su posterior colisión con otro convoy. Una tragedia de la que faltan aún muchos detalles, pero de la que todos coinciden y lamentan que es una catástrofe y muchos se ponen en el lugar de las víctimas. Ellos podrían ser uno de ellos al viajar de habitual en ese recorrido de tren. Eso le ha pasado a Gloria Camila, viajera habitual en esa línea, que ha relatado su experiencia en un tren similar al siniestrado hace unas semanas.

La colaboradora de 'El tiempo justo' ha sacado a la luz una conversación que ahora desgraciadamente le provoca escalofríos y que tiene relación con lo que vivió el pasado 30 de diciembre en un tren Alvia de similares características que cubría el recorrido de Madrid a Cádiz.

"Os juro que había muchas vibraciones, mucha velocidad y estaba con mucho miedo", ha reconocido ahora la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado de ese viaje. La influencer cuenta en su conversación que no sabía si era algo puntual o que notaba más la velocidad por estar en el vagón 10, pero ahora lo está analizando y le provoca terror la tragedia que finalmente ha pasado.

Pese a que ahora todo son hipótesis aún, sí que se ha confirmado que el Iryo había pasado una revisión hace cuatro días y se sigue investigando en la Comisión de Accidentes Ferroviarios (CIAF) si hubo un posible error humano con la velocidad o fue un fallo en el cambio de vía. Lo que sí coinciden los testimonios de las víctimas es que el convoy presentaba comportamientos anómalos durante el trayecto y eso es de lo que ha hablado también Gloria Camila de su anterior experiencia.

"El tren va como loco dando un montón de movimientos y me despertó. Súper rápido. 247 km/h y súper brusco. No entiendo nada", escribía la también exconcursante de 'Supervivientes' de ese viaje del que no guarda buen recuerdo y que ahora al conocer la tragedia le ha removido por completo.

Utilizando su perfil público en redes, Gloria Camila además de dar a conocer esta experiencia pasada, también ha difundido los teléfonos de contacto para las víctimas de los familiares o afectados y de difundir lo que se necesita en el lugar de los hechos para ayudar en el centro de la tragedia.