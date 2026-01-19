Naomi Asensi, desesperada por su delicado estado de salud

Natalia Sette 19 ENE 2026 - 14:20h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' vuelve a estar enferma y comparte una reflexión sobre su estado de salud

Naomi Asensi podría ser PAS: qué es y cómo identificarlo

Naomi Asensi no puede más y ha contado a través de sus ‘stories’ de Instagram lo desesperada que está por su delicado estado de salud. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido con sus seguidores lo mal que se encuentra y reflexiona sobre su salud, pues no es la primera vez en estos meses que se encuentra así de mal.

Hace ya un tiempo que la expareja de Adrián Blanch no para de ponerse enferma continuamente. Ya no sabe qué hacer y ha estallado a través de sus redes sociales. “Ni os imagináis el nivel de desesperación que llevo encima pf cómo puedo estar así POR TERCERA VEZ en menos de un mes??”, ha comenzado diciendo.

El texto va acompañado de una foto donde se observa un termómetro con 38,6Cº de fiebre. Una temperatura bastante alta que le ha provocado mucho malestar. “Lo peor es que esta foto la hice cuando ya me encontraba mejor a mitad de noche como para poder levantarme a por el termómetro pero las horas anteriores no me quiero imaginar ni la fiebre que tendría porqué solo tiritaba, sudaba y no me podía ni mover”, ha explicado muy angustiada.

A raíz de esto, la influencer ha hecho una reflexión sobre su estado de salud y si tal vez podría ser por vivir en Madrid. “Será una señal divina que me dice que no estoy hecha yo para el frío de madrid y que me pire ya de una vez a la terreta?”, ha puesto. No es la primera vez que Naomi transmite sus ganas de volver a su tierra y asentarse allí y parece que al estar enferma le han aumentado las ganas.

La influencer reflexiona también sobre el hecho de si la fiebre ha podido ser una ilusión al encontrarse tan mal. “También he pensado, es posible que por ejemplo me duele un poco la garganta y mi mente entra en pánico y somatizo y me da fiebre? es que os juro que quiero buscarle una explicación”, cuenta con honestidad.

Aunque tiene cita ya con el médico, ha consultado con CHAT GPT si esto es posible y la respuesta ha sido bastante clara: No está somatizando nada, tiene fiebre y lo que siente son síntomas directos de ellos.

Naomi ha estado muy bien acompañada durante estos horribles días y así lo enseña a través de su Instagram. Sus amigos Pilar Llori y Albert Infante han ido a su casa cargados de dulces para sacarle una sonrisa y lo han conseguido.

La ganadora de 'GH DÚO' también ha subido un video de hace unas semanas, cuando no estaba enferma, y podía arreglarse, ponerse guapa y salir con sus amigos. Planes que echa mucho de menos pues ella misma admite que no puede ni siquiera levantarse del sofá. "Quiero recordar cómo soy cuando no soy un deshecho humano que lleva tres días con una coleta mugrienta en el sofá", ha terminado diciendo.