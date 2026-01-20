Gloria Camila habla como nunca sobre sus problemas de salud mental

Rocío Molina 20 ENE 2026 - 10:53h.

Gloria Camila ha dado un paso importante en público al compartir su historia, su estado emocional con los momentos en los que ha sentido más vulnerabilidad. La exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado como nunca de los instantes en los que ha tocado el cielo y también de los que ha caído en el abismo. A través de este texto que ha compartido en sus redes, la hija de José Ortega Cano y de Rocío Jurado ha hecho un alegato de lo importante que es cuidar la salud mental para cuidarse una misma.

Tras todo lo vivido en el plano familiar y sumar el año pasado la muerte de Michu y la ruptura con su novio Álvaro García, la colaboradora de 'El tiempo justo' ha hecho un balance de su experiencia y de los contrastes que ha vivido: episodios de profunda tristeza y otros de amar sin medida. Una montaña rusa de sentimientos y al final el reconocer que también hay que pedir ayuda cuando se necesita.

La influencer de 29 años comienza su extenso texto haciendo autocrítica. "Soy imperfecta, y no lo digo como disculpa, sino como verdad. Me equivoco, tropiezo, a veces vuelvo a caer en la misma piedra, aunque ya conozca su forma y su peso. Aprendo tarde, o aprendo a golpes, o aprendo cuando ya duele. Y aun así, sigo adelante, con cicatrices que hablan más de mí que cualquier victoria".

En ese paso a revisarse, Gloria Camila también admite que aunque ha tropezado muchas veces también hay una realidad en ella y es que es de esas personas que ama sin medida. " Sin estrategias, sin reservas, sin red de seguridad. Me entrego entera, incluso cuando sé que podría perder", ha confesado de un tema que le ha llevado muchos dolores de cabeza.

Unas palabras de lo más sinceras que la exconcursante de 'Supervivientes' ha acompañado de un vídeo con momentos de su día a día. En su discurso destaca una gran reivindicación: hablar sobre los problemas de salud mental que ha sufrido y ver esto con normalidad.

"Hay noches en las que no acepto que todo tenga un final, ni siquiera la vida, ni siquiera nosotros", Gloria Camila

"He luchado con mi mente en silencio. Con días en los que levantarme era una batalla y sonreír, una actuación. Con pensamientos que cansan más que el cuerpo y emociones que desbordan sin pedir permiso. He entendido que la salud mental no es un lujo, es una necesidad, y que cuidarse también es un acto de valentía", ha contado con total sinceridad.

La colaboradora de 'El tiempo justo' ha reconocido que ha aprendido que es muy importante cuidarse una misma y el perder el miedo a pedir a ayuda si se necesita. Las experiencias, amores que le pesan y que a día de hoy al nombrar aún le duelen le han hecho mella y también el concepto del tiempo. El pensar que todo algún día se pueda acabar.

"Hay noches en las que no acepto que todo tenga un final, ni siquiera la vida, ni siquiera nosotros. Quisiera congelar momentos, personas, abrazos", reflexiona. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado lamenta que algunas personas le han llegado a cambiar, "con silencios, con ausencias", pero eso ya es algo para ella del pasado que trata de dejar atrás.

"Empiezo a quererme sin condiciones, a valorarme sin pedir permiso. El camino sigue teniendo tropiezos, pero ya no solo hay piedras: también hay flores", admite en una publicación que se ha llenado de reacciones y comentarios positivos por sus "valientes palabras".