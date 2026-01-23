Ana Carrillo 23 ENE 2026 - 17:13h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' ya está en Madrid para reencontrarse en '¡De viernes!' con Borja Silva y con su exnovio

Darío Linero lanza una petición a Almudena Porras tras su reencuentro: “Ya ha pasado la fase del odio…”

Tras el debate final de 'La isla de las tentaciones 9', Almudena Porras, Darío Linero y Borja Silva regresan a Telecinco como invitados de '¡De viernes!' de este 23 de enero. Revelarán en plató en qué punto se encuentran tras los debates finales del reality y serán testigos de dos sorprendentes intervenciones que podrían dar un giro a toda su historia.

La amiga de Sandra Barrios ha anunciado en sus stories que ya ha llegado a Madrid y ha confesado que no esperaba volver tan pronto a la capital: "He de decir que lo último que tenía en mis planes era venir este finde a Madrid". En tan solo unas horas, volverá a estar en un plató junto a la persona con la que ha pasado once años de su vida como pareja y al lado del que fue su tentador favorito en Villa Playa.

Darío, por su parte, ha publicado en mtmad un episodio en el que le hace una petición a su expareja tan solo unas horas antes de volver a reencontrarse con ella en un plató. Puedes ver su vídeo dándole al play:

Más invitados en '¡De viernes!'

A los tres exparticipantes del programa presentado por Sandra Barneda se sumarán otros rostros muy conocidos. Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun, reaparece en televisión tras meses alejado de los platós para hablar de la situación de su padre, que ha sido detenido en Linares tras haber sido acusado de apuñalar a un hombre en el abdomen con un arma blanca.

Rebecca Loos, niñera de Brooklyn Beckham, valorará en directo las explosivas declaraciones del hijo de David y Victoria Beckham, que esta misma semana ha arremetido contra sus padres y ha reafirmado que ha roto el vínculo con ellos y que su presente está al lado de su mujer, Nicola Peltz. También estará en plató Asraf Beno, que desvelará si se ha producido un encuentro entre su mujer, Isa Pantoja, y Kiko Rivera después de que el ex de Irene Rosales contase que le había pedido perdón.

Por último, se abordará todo lo que está ocurriendo en 'GH DÚO' y para ello estarán en plató Rocío Flores, María Jesús Ruiz, Mónica Hoyos y Noemí Salazar.