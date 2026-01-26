Patricia Martínez 26 ENE 2026 - 14:27h.

El escape de monóxido de carbono afectó a tres trabajadores que tuvieron que ser atendidos por los sanitarios

Cuando la Policía Nacional procedió a identificar al gerente, descubrió que tenía una causa judicial pendiente

Narón, A CoruñaEl propietario de un taller de automóviles ubicado en la zona de Xuvia, en Narón, fue detenido el pasado sábado por la Policía Nacional tras un escape de monóxido de carbono en el local, donde se encontraban varios trabajadores, que resultaron afectados. Aunque la intervención policial, donde también participaron los Bomberos de la localidad, se desencadenó por una intoxicación por monóxido de carbono, su detención se produjo al comprobarse en el mismo taller, que el hombre tenía en vigor una orden de búsqueda y captura dictada por un juzgado, por un delito anterior de apropiación indebida.

La alerta saltó en el barrio de A Xuvia el pasado sábado, cuando los servicios de emergencia fueron avisados por una mala combustión en un generador de gasóleo en el interior del taller.

La acumulación de gases tóxicos provocó que dos trabajadores perdieran el conocimiento dentro de las instalaciones, mientras que un tercero, el propio gerente, tuvo que ser trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol.

Hasta el taller, se desplazaron efectivos de los Bomberos de Narón, así como patrullas de la Policía Local y Nacional. Los Bomberos procedieron al desalojo inmediato del edificio de dos plantas donde se ubica el negocio para garantizar la seguridad de los residentes.

Las mediciones técnicas arrojaron niveles superiores a las 500 partes por millón (ppm) de monóxido de carbono, una cifra calificada de crítica si se tiene en cuenta que la pérdida de consciencia puede producirse de forma casi inmediata a partir de las 150 ppm.

El gerente fue trasladado al Hospital de Ferrol escoltado por la Policía

Tres trabajadores tuvieron que ser atendidos por inhalación de monóxido de carbono, uno de ellos el propio gerente del negocio. Cuando los agentes de la Policía nacional procedieron a identificarle, comprobaron que tenía al menos una reclamación judicial previa, por lo que procedieron a su detención. Como el hombre responsable del negocio se encontraba afectado por la inhalación de gases, fue trasladado en ambulancia al hospital de Ferrol, escoltado por una patrulla de la Policía Nacional.

Su comparecencia ante el juez, que tuvo lugar este domingo, se debió exclusivamente a su causa pendiente por apropiación indebida, quedando en libertad tras el trámite.

Fuentes judiciales han aclarado, por tanto, que el dueño del taller no pasó a disposición judicial por el incidente del generador que provocó el escape, ya que el atestado policial correspondiente aún no ha sido remitido al juzgado.

Ahora, se investiga el suceso relacionado con el escape de monóxido de carbono en el taller. Las autoridades investigan la legalidad del uso de un generador en el centro de trabajo. Fuentes consultadas señalan que el propietario ya contaba con varias denuncias previas, por lo que la inspección técnica será clave para determinar posibles responsabilidades penales o administrativas derivadas de este siniestro.