Lidia González 29 ENE 2026 - 14:06h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ reacciona a las palabras de su suegra

Violeta Crespo y Edi Insua desvelan el destino de su viaje de luna de miel

Edi Isnua y Violeta Crespo están muy preocupados por algunos aspectos de su relación, a pesar de que van a dar un importante paso y darse el ‘sí, quiero’. Por este motivo, después de recibir una importante advertencia sobre su boda, la madre del gallego se muestra muy tajante sobre el futuro de su relación y los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ reaccionan. Los creadores de contenido han querido recurrir a su entorno para que les den su opinión más sincera. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La pareja siempre ha sabido que una de las grandes dificultades en su relación es el lugar en el que van a vivir por el tipo de vida que llevan. Aunque ya han hablado de sus planes de comprarse una casa, lo cierto es que no va a ser algo tan sencillo como esperan, algo que sabe muy bien la madre del gallego: “No vais a tener estabilidad, aunque os caséis”.

Capítulo completo: La reacción de Violeta Crespo a las palabras de su suegra

Violeta Crespo ha escuchado atentamente todo lo que ha dicho la madre del gallego y se ha sincerado al respecto. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ reacciona a las palabras de su suegra y hace una impactante confesión sobre este tema. ¡No te pierdas todo lo que han contado los influencers para ‘#Violedi’, disponible en Mediaset Infinity!