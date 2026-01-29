Manu Vulcan hace un comentario sobre el físico y las redes estallan al apuntar a Laura Galera

Natalia Sette 29 ENE 2026 - 19:28h.

Los exconcursantes de 'Gran Hermano' vuelven a enfrentarse en un cruce de indirectas a través de las redes sociales

Laura Galera cuenta qué ha pasado con los regalos de los fans tras la ruptura con Manu Vulcán

La tensión entre Manu Vulcán y Laura Galera ha vuelto a estallar públicamente. El exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha publicado un vídeo en su Tiktok haciendo referencia al físico de una persona y las redes estallan al apuntar a su expareja. Las dudas se han disipado cuando ella ha contestado contundente al comentario.

Desde que Manu y Laura dejaron su relación, la tensión y el cruce de indirectas ha sido constante. Esta vez, ha sido el andaluz quién ha iniciado el nuevo enfrentamiento al subir a sus redes sociales un video hablando sobre el uso de FaceApp. “Sí, sí, pedazo de ‘facecard’ y qué guapa, pero quítate el faceapp a ver cómo quedas, mi chulita”, ha puesto sobre una foto suya.

En la descripción del vídeo, el DJ fue todavía más contundente: “Si quitasen esta app se acabaría tanto estereotipo y falsas expectativas en redes… hay mucho hipócrita que vive de su falsa belleza y condicionan a miles de personas”. Aunque no menciona el nombre de su expareja, todo el mundo ha pensado en ella nada más leer lo que ha puesto el influencer.

Los comentarios han incendiado su perfil entre los que lo atacaban por, supuestamente, hablar de Laura, y los que lo defendían. La sevillana no ha tardado en contestar y lo ha hecho también en forma de vídeo. Laura ha subido un Tiktok donde se puede ver su cara en movimiento, una demostración clara de que no siempre utiliza un filtro.

“Cuando la gente critica usar el ‘face app’ pero tu ‘face card’ con o sin app sigue siendo perfecta”, ha puesto respondiendo de forma tajante. En la descripción del video, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ hizo una reflexión sobre comentar el físico ajeno y la utilización de aplicaciones para mejorarlo.

“La gente aburrida siempre va a criticar”, ha escrito antes de añadir que cada persona es libre de hacer lo que quiera con su imagen. “Podemos hacer y deshacer lo que nos dé la gana, porque es nuestra vida y nuestro cuerpo”, afirmaba.

La intención principal de Laura es normalizar el uso de aplicaciones de edición, asegurando que no son incompatibles con mostrarse natural. “Apps como FaceApp las usamos para vernos mejor en una foto, pero aun así nos mostramos mil veces al natural”, ha terminado explicando.

Aunque no pretendía seguir con la polémica, la actual novia de Manu Vulcán, Alba García le ha comentado en el Tiktok. “Dilo tata, también es mi app favorita”. A lo que Laura respondió con un mensaje conciliador queriendo zanjar el tema: “Y la de muchas, pero eso no quiere decir que no seamos perfectas sin ella”.