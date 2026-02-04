La Casa Real Noruega ha anunciado que los príncipes herederos se quedarán en el país hasta "nuevo aviso", cancelando así el viaje que tenían previsto

La difícil situación de la princesa Mette-Marit: el juicio de su hijo Marius, su enfermedad y su amistad con Jeffrey Epstein

La princesa Mette-Marit de Noruega se ha visto envuelta en una doble crisis pública que ha afectado de lleno a su papel institucional y a la imagen de la monarquía noruega: el juicio contra su hijo Marius y su amistad con Jeffrey Epstein.

Desde palacio se han visto obligados a tomar cartas en el asunto y han decidido posponer el viaje al extranjero que tenían planeado los herederos al trono, Mette-Marit y el príncipe Haakon de Noruega.

Así lo ha confirmado la Casa Real al medio noruego 'Aftenpoften' y al 'NRK'. Por el momento no han revelado el motivo de esta decisión, sin embargo, todo apunta a que se debe a la difícil situación personal en la que se encuentra la princesa.

"Su Alteza Real la Princesa Heredera ha pospuesto el viaje previsto hasta nuevo aviso", han aseverado. Se desconoce cuándo retomará el viaje y a qué país se desplazará, un misterio que la Casa Real ha querido mantener "deliberadamente" en secreto para evitar la exposición mediática en la que se encuentra.

Su amistad con Epstein

La publicación de nuevos documentos del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. ha incluido cientos de correos y archivos en los que aparece el nombre de Mette-Marit tras haber mantenido contacto con el financiero acusado de delitos sexuales, Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014. Incluso ha trascendido que llegó a pasar varios días en su mansión en Palm Beach, Florida.

Ante la difusión de esos archivos, la princesa emitió una declaración pública en la que afirmaba sentirse "profundamente arrepentida" por su relación con Epstein, reconociendo que fue un error no haber investigado mejor su pasado y calificando sus contactos como "simplemente vergonzosos".

El primer ministro del país, Jonas Gahr Støre, ha manifestado que Mette-Martit debería rendir cuentas por su contacto con el difunto magnate. "Deben responder por sí mismos y aclarar el asunto. Espero que lo hagan", indicó este pasado lunes a la prensa.

Hasta la fecha, algunas asociaciones de las que forma parte la nuera del rey Harald ya han empezado a plantearse si retirar el patrocinio. La prensa local también se cuestiona si la princesa representa una base sólida de estabilidad y valores éticos para la institución, y muchos medios se preguntan si podrá asumir, en un futuro, el papel de reina de Noruega.

El juicio de Marius

Este escándalo ha puesto en peligro, todavía más, a la Corona noruega, sobre todo teniendo en cuenta que la familia real ya se enfrenta a otra polémica: la vista judicial contra el primogénito de la esposa de Haakon de Noruega.

El joven está acusado de 38 cargos que incluyen acusaciones de violación de cuatro mujeres, violencia doméstica, amenazas y delitos de drogas, con potenciales penas de hasta 16 años de prisión si es declarado culpable.

El juicio arrancó este pasado martes, 3 de febrero, en la sala 250 del Tribunal del Distrito de Oslo. Marius se ha declarado inocente de los cuatro cargos de violación, y ha negado responsabilidad penal por abuso en sus anteriores relaciones.

En total, Høiby se ha declarado culpable, total o parcialmente, de 24 de los 38 cargos. Entre otros, de transportar y entregar 3,5 kilogramos de marihuana a otra persona, de violar la orden de alejamiento contra una de las denunciantes, de agresión agravada, de tres cargos de conducta imprudente, de conducción temeraria, de un caso de violencia, uno de amenazas y otro de comportamiento sexualmente ofensivo.

El juicio se alargará hasta finales de marzo y, tal y como informó el futuro rey del país, la princesa no estará presente.