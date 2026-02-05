A mediados del pasado mes de enero se conoció que el actor había contraído matrimonio en secreto con la abogada argentina Nélida Inés Grajales

La Audiencia Nacional condena a dos años y dos meses de cárcel a Imanol Arias y absuelve a Ana Duato por el caso Nummaria

La boda de Imanol Arias a mediados de enero ha acaparado la atención mediática y ha sido uno de los grandes temas de la crónica social española de lo que llevamos de año. El actor contrajo matrimonio en secreto con Nélida Inés Grajales en una ceremonia discreta y alejada del foco mediático, fiel a la línea de privacidad que siempre ha intentado mantener en su vida personal. El enlace, del que apenas se conocen detalles, llegaba en un momento especialmente importante para Arias, y es que en los próximos meses, el intérprete se convertirá también en abuelo.

Ahora, tres semanas después de conocerse la noticia de su enlace nupcial, Ana Duato se ha pronunciado por primera vez sobre la boda de su inseparable compañero de reparto. Lo ha hecho en una de las noches más importantes de su hijo Miguel Bernardeau a nivel profesional: el estreno de su último trabajo 'La Fiera'.

Tal y como ha narrado, en septiembre se este año se cumplen 25 años del estreno de 'Cuéntame lo que pasó', y en su opinión, ella cree que es "un homenaje muy bonito para los espectadores, lo primero, y para todos nosotros".

La actriz, que ha compartido más de dos décadas de trabajo con Arias, ha asegurado que él es "parte de mi familia" ya que son "muchos años juntos". Por eso, ha dejado claro que está "muy contenta por todo" y "por verle feliz", tras el anuncio de sus nupcias, zanjando así el tema.

Lo que se sabe de la boda y de su mujer

Fue en octubre del año pasado cuando se supo públicamente que Arias estaba de nuevo enamorado, aunque su relación ya había comenzado meses antes.

Este se trata del tercer matrimonio para el actor. Ya estuvo casado con Socorro Anadón en la década de los 80 durante tan solo tres años. Después mantuvo su relación más conocida con Pastora Vega durante más de 20 años, fruto de la cual son sus dos hijos, Jon y Daniel, sin embargo, no llegaron a pasar por el altar. Poco después se volvió a casar con Irene Meritxell, entre 2010 y 2021.

Sobre su actual mujer, Nélida Inés Grajales, se sabe que es una abogada argentina de perfil discreto que ha mantenido su vida fuera de los focos mediáticos. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de La Plata y ha desempeñado funciones administrativas en la Cámara de Diputados de la Nación. También trabajó como asesora en el Senado argentino entre 2013 y 2021.

Su amistad y el caso Nummaria

La amistad entre los actores que dieron vida a Mercedes y Antonio Alcántara se ha visto afectada a causa del momento más delicado de sus trayectorias: el proceso judicial que ambos han afrontado en los últimos años. Y es que después de casi una década de investigación judicial y mediática, el conocido caso Nummaria llegó a su desenlace en julio del año pasado.

La Audiencia Nacional condenó a dos años y dos meses de cárcel al actor Imanol Arias y absolvía a Ana Duato de todos los delitos de los que estaba acusada. En un principio, Arias se enfrentaba a 27 años de prisión, mientras que Duato a 32.

Sobre su absolución también se ha pronunciado ahora la actriz: "Fui totalmente absuelta, con lo cual solo puedo celebrar y... Bueno, ahí estamos, pero por ahora lo importante es que salí absuelta de todo eso. Han sido diez años muy duros, pero eso es lo importante, que el tribunal ha dicho absuelta de todos los cargos. Así, que aquí lo dejamos", ha manifestado rotunda.