El exmarine, identificado como Dahud Hanid Ortiz, fue excarcelado en un canje de presos entre Estados Unidos y Venezuela ante la estupefacción de los allegados de las víctimas

Víctor Salas, el objetivo del triple asesino de Usera ahora liberado pide justicia para las familias: "Tengo miedo"

Dahud Hanid Ortiz, exmilitar estadounidense de origen venezolano condenado en Caracas como autor de un triple crimen en Usera, Madrid, en 2016, ha vuelto a la escena pública tras reaparecer en una entrevista televisiva que ahonda en la indignación de los familiares de las víctimas tras su polémica excarcelación.

Concretamente, el exmarine ha hablado en Miami para el medio Telemundo apenas unos meses después de su controvertida salida de prisión en Venezuela, que se produjo a mediados del mes de julio del pasado año en el marco de un canje de presos entre Washington y Caracas, lo que le permitió dejar atrás la pena que pesaba sobre él tas ser condenado su país de origen en 2024 a 30 años de prisión.

El triple asesino de Usera se presenta como víctima de torturas en prisión en Venezuela

Durante la entrevista, y tal como se ha presentado en los adelantos sobre su emisión, que se producirá este mismo jueves, el exmarine parece centrar su discurso en los presuntos maltratos que dice haber sufrido durante su cautiverio en territorio venezolano. "Me decían: 'tú no vas a sobrevivir esto, te vamos a matar, gringo'", afirma Ortiz en el vídeo promocional, donde asegura que le “partieron” los hombros mediante torturas físicas; una postura que los familiares y amigos de las víctimas denuncian por su “victimización” recordando que fue sentenciado con la máxima condena prevista en la legislación local por matar a tres personas en un despacho de abogados en el citado distrito madrileño.

El propio medio para el que ha concedido la entrevista, de hecho, la ha promovido a través de Instagram en los siguientes términos: “Exmarine torturado y sentenciado en Venezuela. Acusado de asesinato en España. Liberado por Estados Unidos. ¿Víctima o asesino?

Indignación de las familias tras la excarcelación del exmarine estadounidense

Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando el investigado viajó desde Alemania a Madrid para personarse en el despacho de abogados de Víctor Joel Salas y acabar con su vida por celos, convencido de que tenía una relación con su mujer. Sin embargo, al no encontrar a su objetivo en ese lugar, mató a otras tres personas que encontró a su paso: dos empleadas cubanas y un cliente ecuatoriano. Posteriormente, prendió fuego a la oficina y se dio a la fuga, siendo detenido dos años después, en 2018, en Venezuela.

Pese a su condena a 30 años, su excarcelación se produjo el pasado mes de julio en el marco del canje de presos acordado entre Estados Unidos y Venezuela el pasado año, siendo Dahud Hanid Ortiz uno de los diez estadounidenses liberados en esa fecha.

Ahora, junto a esa polémica salida de prisión, sus primeras declaraciones públicas han terminado de avivar la indignación de los familiares de los fallecidos, que han utilizado las redes sociales para denunciar la situación, subrayando que Ortiz “asesinó a tres personas que ni siquiera conocía en busca de encontrar y matar al amante de su esposa”.

“Una de esas tres personas era mi hermana Elisa Consuegra Gálvez, de 31 años, que solamente salió a trabajar al despacho de abogados como otro día cualquiera, sin saber que ese sería su último día, último día de su vida que decidió este asesino”, denuncia Claudia Consuegra, poniendo voz a la denuncia y al grito de indignación de los familiares de los fallecidos, que censuran que el autor del triple crimen de Usera solo haya cumplido seis años efectivos entre rejas.

Ante lo que consideran una afrenta a la memoria de las víctimas, y exigiendo justicia, familiares y amigos de las víctimas han impulsado también una campaña en la plataforma ‘Change.org’ para exigir que los gobiernos implicados revisen el caso.

"No vamos a aguantar más que esta persona ande suelta y dando entrevistas haciéndose la víctima por los posibles tratos que haya recibido en su paso por la cárcel en Venezuela. Creamos esta petición para pedir que esta persona vuelva a la cárcel; que los gobiernos implicados se pongan de acuerdo", denuncian, reclamando que el triple asesino cumpla la totalidad de su condena.