Gloria Camila aclara su situación con Manuel Cortés y Álvaro García: su respuesta definitiva

Gloria Camila rompe a llorar tras hablar de la situación con su ex, Álvaro García, y Manuel Cortés

El convertirse en protagonista de un triángulo amoroso junto a Manuel Cortés y su ex Álvaro García y de una historia que cada vez se enreda más le ha pasado factura a Gloria Camila. La hija de José Ortega Cano y de Rocío Jurado ha dejado muy claro cómo se encuentra tras estar en el ojo del huracán y ha dado una respuesta definitiva para poner fin a las especulaciones y comentarios en torno a ella.

Aprovechando la presentación de los carteles de la Feria de San Isidro 2026 donde ha acudido junto a su padre, la colaboradora de 'El tiempo es justo' ha dejado claro cuál es el verdadero vínculo que le une actualmente con Álvaro García y con Manuel Cortés después del "bucle" y de "la situación incómoda" que se ha generado en torno a los tres a lo largo de estos días desde su escapada a Venecia.

El huracán mediático de los últimos días le ha afectado y dispuesta a desactivar nuevas teorías que puedan surgir en torno a ellos tres, la que fuera también exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado claro: "Es una situación un poco incomprendida, porque tampoco entro en detalles", ha comenzado diciendo, aunque en esta ocasión sí que ha querido hablar de lo que la une con cada uno de los otros dos implicados en este culebrón.

Cuando los periodistas de Europa Press le han preguntado por el encuentro que se produjo entre ella y Manuel Cortés en su propio domicilio, Gloria Camila ha dejado muy claro el motivo de ese encuentro: "Todo el mundo se entiende hablando. Manuel es un niño maravilloso que le tengo muchísimo cariño. Nos conocemos desde hace mil años. Él jamás me ha fallado. Podría haber hecho cualquier cosa en cualquier momento y no lo ha hecho".

La influencer de 29 años ha seguido su discurso disculpando al hijo de Raquel Bollo por la reacción que tuvo en las redes y también ha tenido unas palabras para su ex Álvaro García: "Manuel, por un calentón se ha visto involucrado en algo. Los dos están súper enfocados en su carrera musical, los dos son artistazos. Espero que ya se calme todo y que no tenga otra vez que volver a explicar nada", ha sentenciado.

Y, para no dar lugar a tener que dar otras explicaciones después de esta intervención, Gloria Camila ha explicado cuál es su situación sentimental, esperando que se rompa este triángulo y las historias de romances que han surgido en torno a él.

"Yo estoy soltera, estoy haciendo mi vida como la siento. Al final hay que guiarse un poco por las emociones, por los sentimientos. No todo en la vida es este rollo que se ha creado", ha concluido para zanjar el tema.