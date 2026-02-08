Ambos siguen demostrando el cariño y la pasión que tienen en cada parada de su gira

Margot Robbie y Jacob Elordi siguen sumergidos en la promoción de la película Cumbres borrascosas, una obra que se estrenará el 13 de febrero. La nueva adaptación está a cargo de la directora británica, Emerald Fennell. La novela de Emily Brönte regresa a la gran pantalla y tiene a todos expectantes por su estreno. Aunque los actores están dando más que hablar con algunos de sus gestos tanto en el rodaje como frente a las cámaras.

El último momento que han protagonizado, y que ha demostrado la complicidad que tienen ambos, ha ocurrido en la premiere en Londres. Jacob Elordi le tapó la cabeza a su compañera de reparto con sus propias manos para que no se mojase ni ella ni su vestido.

"Tenemos una obsesión mutua", confesó el actor

La complicidad de los dos actores ha sido palpable desde el minuto uno. "Tenemos una obsesión mutua", confesó el actor durante las entrevistas para promocionar la película. "Siempre soy esa persona que se siente devastada cuando termina un trabajo y no quiere que se acabe nunca. Creo que también desarrollé eso rápidamente con Jacob", añadió ella para explicar esa codependencia que experimentó durante el rodaje.

Ambos siguen demostrando el cariño y la pasión que tienen en cada parada de su gira. Los artistas atesoran ciertos momentos románticos como el que experimentó la actriz con una sorpresa de su compañero. Durante el rodaje, compartieron un gesto muy bonito por San Valentín.

Elordi llenó la habitación de Robbie de rosas en San Valentín

El equipo se encontraba rodando ese día y Elordi decidió sorprenderla llenando su habitación de rosas como parte de la caracterización de Heathcliff. Así, le añadió una nota escrita desde el punto de vista de su personaje con un pequeño símbolo de la historia.

La actriz reconoció que ese detalle le hizo pensar que él "probablemente sería muy buen novio" por la atención que le prestaba y el esfuerzo que había detrás de la idea. "Hay mucha consideración en esto. Pensaste en muchas cosas”, le agradeció la actriz a su compañero.

Acudió al set en su día libre para darle la sorpresa

Elordi explicó que ni siquiera tenía previsto trabajar ese día, por lo que tuvo que organizarse para acudir al set en su día libre y averiguar con antelación cuándo estaría Robbie disponible.

Robbie lleva casada desde 2016 con el productor Tom Ackerley, y Elordi se ha separado hace poco de Olivia Jade Gianulli. Los dos siempre han mantenido que su complicidad está apoyada con el caracter profesional y creativo, todo con el fin de crear una historia romántica.