Natalia Sette 10 FEB 2026 - 12:20h.

El exconcursante de 'Gran Hermano Vip' habla claro sobre los rumores de embarazo que envuelven a su amiga Alejandra Rubio

El revelador gesto de Carlo Costanzia con Alejandra Rubio en medio de rumores de embarazo

Alejandra Rubio ha vivido unos días especialmente intensos tras convertirse en el centro de todos l os rumores por una posible segunda maternidad junto a Carlo Costanzia. Después de que varios medios publicaran la información, ha sido Aless Gibaja, amigo íntimo de la colaboradora de ‘Vamos a ver’ y exconcursante de ‘GH VIP’, quién se ha pronunciado sobre la posibilidad de que esté embarazada.

Tras muchos días de silencio, la hija de Terelu Campos rompió su silencio en ‘Vamos a ver’ y se pronunció sobre toda esta situación. La influencer admitió que la noticia le pilló completamente por sorpresa, aunque sin llegar a confirmar ni desmentir si está embarazada.

Mientras los rumores siguen, el entorno más cercano de la madrileña también ha sido preguntado por esta posibilidad. Uno de los que no ha dudado en hablar ha sido Aless Gibaja, quien ha hecho declaraciones a la revista Semana. “Bueno, eso es lo que dicen los rumores”, ha comenzado diciendo el influencer.

Sin embargo, no ha ocultado que la idea le encanta: “A mí me encantaría, yo estoy deseando que esté embarazada otra vez, que se case y que siga aumentando la familia”. Aless deja claro que Alejandra es una súper mamá y que en el caso de que estuviera esperando su segundo hijo, lo haría genial. “Es una súper mamá, está pendiente del niño todo el día, es increíble”, ha dejado claro.

El creador de contenido ha hecho también una mención especial a cómo son Alejandra y Carlo como pareja. “Amo que estén tan felices y tan enamorados”, ha confesado, asegurando que le “encantaría que fueran ciertos” los rumores que circulan.

El amigo de Oriana Marzoli tampoco ha escondido su malestar ante las críticas que ambos reciben constantemente y asegura que no entiende tanto ‘hate’ cuando son unos padres presentes y muy entregados. “Cuando veo tantas críticas y tantas cosas feas hacia ellos me molesta”, ha reconocido.

Por último, Aless Gibaja ha sido claro al señalar que, si la noticia es cierta, solo ellos deben comunicarlo. “Ellos tienen que decir la noticia si es verdad o no, pero ellos lo dirán como hicieron con el primero”, ha concluido tajante. De momento, Alejandra Rubio mantiene un perfil bajo con respecto a toda la situación y deja en el aire una pregunta que sigue dando mucho que hablar.