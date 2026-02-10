Bad Bunny ha eliminado todas las publicaciones de su cuenta en la red social e incluso ha borrado su foto de perfil

No es la primera vez que el cantante ha dejado vacío su perfil en esta red social

El cantante Bad Bunny ha sorprendido a sus 53 millones de seguidores en Instagram después de eliminar todas las publicaciones de su cuenta en la red social e incluso borrar su foto de perfil, todo ello tras su polémica actuación durante el descanso de la Super Bowl, un show que ha levantado mucha admiración a la par que rechazo, como el que expresaron tanto el presidente Donlad Trump, como la sociedad más conservadora.

El puertorriqueño dejó de seguir a todas las cuentas con las que interactuaba y su perfil, ahora vacío, solo presenta un enlace a su álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’.

No es la primera vez que desaparece

La desaparición de Benito Antonio Martínez Ocasio de la red social, se registró pocas horas después de que hiciera historia con su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, donde los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots.

No es la primera vez que el artista desaparece de manera repentina de sus redes sociales y es que, en 2022, Bad Bunny abandonó sus redes sociales poco antes de lanzar su álbum "Un verano sin ti", uno de sus discos más exitosos que lo consolidó como figura global. En 2023 volvió a hacerlo para expresar, no solo que cerraba un ciclo artístico, sino también que iniciaba un períodio de pausa, retirado de los focos y centrado en su "salud física y emocional".

Es por esto que todos están pendientes del nuevo movimiento del puertorriqueño que, tras actuar durante el descanso de la Super Bowl y su discurso contra el ICE durante los Grammy, no para de protagonizar momentos de lo más mediáticos y polémicos.

Una Super Bowl que batió récords

Desde su actuación, lleno de referencias culturales y defensa de los latinos, el nombre de Bad Bunny ha inundado las portadas de periódicos, las redes sociales y la televisión sobre la destacada actuación del puertorriqueño, que contó con la participación de Lady Gaga y Ricky Martin.

En un comunicado, Apple Music, que patrocinó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, dijo que la actuación del artista generó “una interacción sin precedentes” por parte de fans de todo el mundo.

El número de oyentes simultáneos de Bad Bunny se disparó inmediatamente después del medio tiempo, consolidando la actuación de la superestrella global como uno de los momentos musicales más comentados del año, según datos de escucha en tiempo real de Apple Music.

Spotify se llena de ritmo latino

A esto se suma que las reproducciones en Spotify de Bad Bunny en Estados Unidos aumentaron un 470 % y las globales crecieron un 210 % tras su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

Cardi B, Alix Earle, Jessica Alba, Pedro Pascal y Karol G también acompañaron al cantate durante la actuación, un artista que todavía celebra el haber hecho historia al alzarse con el Grammy al mejor álbum, la primera vez que una apuesta totalmente en español gana el galardón más importante de estos premios.