La hija de Terelu Campos se une a la tendencia de los pantalones capri y los tacones con calcetines y muestra su look orgullosa

Los últimos pasos públicos de Alejandra Rubio tras salir a la luz la noticia de su posible embarazo

No es la primera vez que Alejandra Rubio llama la atención de sus seguidores con sus looks. Tras un criticado cambio en el pelo , la colaboradora de ‘Vamos a ver’ ha sorprendido en sus ‘stories’ de Instagram con un arriesgado look que mezcla varias tendencias. Sin duda ha optado por dar una lección de estilo llevando pantalones capri y tacones con calcetines.

En el Instagram de la hija de Terelu Campos, en el que cuenta con más de 300.000 seguidores, se puede observar que a la influencer le encanta la moda. Alejandra no tiene miedo de mezclar estampados, texturas y estilos en los diferentes ‘outfits’ que se pone en su día a día . Esta vez, la pareja de Carlo Costanzia ha optado con juntar varias tendencias.

Los pantalones capri fueron especialmente importantes durante los primeros años 2000. Se puso de moda buscando una alternativa a los pantalones de tiro muy bajo o muy acampanados. Como todo, la moda de los 2000 ha vuelto y se están rescatando las prendas más icónicas del momento.

Alejandra ha optado por unos capri negros ajustados, a juego con un sueter, negro también, de manga larga y cuello alto. Por si fuera poco, la colaboradora de televisión lo ha combinado con unos calcetines rojos por debajo de la rodilla y unos impresionantes tacones de ‘Gucci’.

La tendencia de llevar tacones con calcetines se popularizó en la temporada otoño-invierno de 2025 y dejó en ‘shock’ a gran parte de la población. Nunca se había concebido una mezcla así porque rompe con los códigos de elegancia y feminidad tradicionales. Poco a poco se comenzó a popularizar a través de la figura de los ‘influencers’ y Alejandra ha querido unirse a la tendencia.

Los tacones que lleva son lo que más llama la atención del look sin duda. Un calzado arriesgado y divertido solo para las más atrevidas. El zapato no se encuentra ya en la página oficial de ‘Gucci’ y páginas de segunda mano rondan los 1200€. Lo más llamativo es el tacón en sí, que es transparente al contrario que el resto, que es negro.

Con este look Alejandra no solo busca estar a la moda, sino mostrar que es libre de ponerse lo que quiera cuando quiera. Una lección que agradecen enormemente sus fans.