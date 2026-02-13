La familia del actor creó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos médicos y educativos de sus seis hijos al encontrarse "sin recursos"

El actor Alfonso Ribeiro publica una foto de James Van Der Beek minutos antes de morir: "Mi último momento fue hacerle reír"

Tras la trágica muerte del actor James Van Der Beek el pasado 11 de febrero a los 48 años a causa de un cáncer colorrectal, la comunidad de Hollywood se ha unido para apoyar a su familia.

La esposa del actor, Kimberly Van Der Beek, junto con su entorno más cercano, creó una página en GoFundMe para cubrir los gastos médicos y educativos de sus seis hijos después de que los costes del tratamiento del actor dejara a la familia "sin fondos".

La recaudación se lanzó apenas momentos después de su muerte, y en la descripción, se explica que los continuos tratamientos médicos y los recursos destinados a su atención habían dejado a la familia sin liquidez, y que cada contribución, sin importar la cantidad, ayudaría a cubrir los gastos esenciales.

"Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos. Se esfuerzan arduamente para permanecer en casa y asegurar que sus hijos puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento tan difícil. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en el camino que les espera", se observa en la página.

Al principio, el objetivo se fijó en 500.000 dólares, pero el monto no tardó en superarse en cuestión de horas. En menos de un día la campaña superaba el millón de dólares y ahora, dos días después, supera los 2.100.000 dólares. Se espera que siga creciendo gracias a las donaciones de numerosos fans, compañeros de trabajo y rostros conocidos.

Los famosos que más dinero han donado a la familia Van Der Beek

Si hay un nombre entre las personalidades que más dinero han aportado ha sido el legendario director Steven Spielberg junto a su esposa, la actriz Kate Capshaw. Ambos han dado 25.000 dólares a la familia siendo, hasta el momento, la segunda cuantía más alta de la campaña -la primera es de 30.000 por una persona anónima-.

Cabe recordar que en 'Dawson's Creek', serie en la que Van Der Beek interpretaba a Dawson Leery, su personaje era un joven aspirante a director que idolatraba a Spielberg y llenaba su habitación con pósters de sus películas.

A Spielberg se suman otras figuras como la actriz Zoe Saldaña, que donará 2.500 dólares al mes a la familia, así como el bailarín y presentador Derek Hough, que ha facilitado 1.000 dólares. Ellos no son los únicos.

El director de 'Wicked', Jon M. Chu, también ha protagonizado una de las donaciones más significativas del mundo del cine con una donación de 10.000 dólares. El reconocido representante y empresario Guy Oseary ha otorgado la misma cantidad.

La lista continúa con Lyn Lear, documentalista y viuda del legendario Norman Lear, con una aportación de 5.000 dólares mensuales; Codie Sanchez, creadora de contenido, se ha comprometido a donar el mismo importe mensual; Martin Blencowe, productor de cine, con 10.000 dólares; con Julie Plec, guionista y productora, ya ha proporcionado otros 5.000 dólares, y al igual que la Marla Maples Foundation.

Actrices como Kaley Cuoco y Miranda Kerr, así como otros rostros como Ricki Lake y Lydia Hearst, también han formado parte de los donativos, aunque se desconoce la cantidad exacta.

La campaña no solo busca aliviar la carga financiera que dejó el tratamiento de Van Der Beek, sino también dar a su familia el espacio y la estabilidad necesaria para seguir adelante tras la pérdida del actor.