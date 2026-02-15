Al concursante de 'GH DÚO' se le conoció de la mano de Lucía Sánchez y desde entonces ha tenido otras relaciones

Lucía Sánchez y Manuel González aclaran, por fin, su relación y publican imágenes inéditas tras su reconciliación

MadridSi hay algo que nunca se le ha podido negar a Manuel González, concursante de GH DÚO', es que sabe conquistar. Desde que lo conocimos por primera vez en el programa de 'La Isla de las Tentaciones', como pareja de Lucía Sánchez, muchas han sido las mujeres que después han pasado por su corazón. Fiama Rodríguez, Anita Williams, Gabriella Hahlingag y ahora Noelia, tentadora de Gilbert. ¡Estas han sido todas sus parejas!

Lucía Sánchez: con quien todo comenzó

La relación de Manuel González, quien concursa en 'GH DÚO' junto a su hermana, con Lucía Sánchez fue su gran punto de partida. La pareja se presentaba en 'LIDLT', donde el gaditano no pudo resistirse a la tentación. Su historia está llena de altibajos, pasión e impulsividad.

Fue una historia cruda, televisada y muy humana, que todavía hoy sigue siendo recordada como la base de todo lo que vino después. Actualmente los dos han sabido dejar detrás lo doloroso del pasado y han sabido mantener el cariño y el respeto.

Fiama y Stefany: sus tentadoras

El colaborador de Telecinco disfrutó de su paso por 'LIDLT' con Fiama Rodríguez, su gran tentadora. Entre ellos hubo atracción evidente y un juego de miradas que no pasó desapercibido para nadie. No fue una historia larga ni especialmente profunda, pero sí significativa dentro del recorrido sentimental de Manuel.

Fiama aportó frescura, espontaneidad y una relación sin grandes dramas, pero muy comentada, donde ambos parecían disfrutar del presente sin exigencias. Una historia breve, intensa y perfectamente encapsulada en el espíritu de 'LIDLT'.

La conexión con Sthefany Pérez, otras de sus tentadoras en el programa siguieron una línea similar, atracción inmediata, complicidad y ese ambiente de tentación constante que invita a dejarse llevar. No fue una relación destinada a perdurar, pero sí una experiencia que encajó perfectamente en el entorno en el que se encontraba.

Andrea Gasca: casi sin hacer ruido

El concursante de 'GH DÚO' mantuvo una relación de lo más discreta con Andrea Gasca, en la que buscaban conexión real lejos de los focos. La tentadora le daba un equilibrio y una energía diferente, que parecía invitar al gaditano a bajar el ritmo. Aunque no trascendió demasiado en el tiempo, esta relación dejó ver una versión más pausada de Manuel, capaz de vivir el amor sin necesidad de grandes titulares.

Gala Mora: intenso y pasional

Manuel González, exconcursante de 'Supervivientes' y Gala Mora de 'LIDLT', vivieron un intenso, pasional y corto romance. Mucha química, mucha exposición y una historia que dio que hablar durante semanas.

Con Gala, el colaborador volvió a dejarse llevar por el corazón más que por la cabeza, viviendo cada momento con intensidad máxima. La exposición mediática no ayudó a estabilizar una historia que avanzaba rápido y se consumía igual de deprisa. Aun así, hubo verdad en lo que compartieron.

Sabela: breve y muy cómplice

La relación de Manuel González y Sabela no generó grandes titulares. Se construyó con calma y complicidad, marcada por las conversaciones, la cercanía y una conexión sincera, aunque breve. Sabela representó un paréntesis de calma dentro de la vorágine sentimental de Manuel, una relación donde primaba el entendimiento sobre la pasión desbordada.

Rocío Mateos: en busca de la estabilidad

La relación del tentador con Rocío Mateos llegó en un momento en el que él parecía buscar algo más estable. Con ella mostró una actitud más reflexiva, menos impulsiva, intentando construir algo desde la calma. Rocío aportó serenidad y una visión diferente del amor, alejándose del juego constante de la conquista. Sin embargo, la relación se fue diluyendo con el tiempo, demostrando que no siempre basta con la intención para que las cosas funcionen.

Anita Williams: su gran idilio

El idilio entre los concursantes de 'GH DÚO' estuvo marcado por la fuerte atracción casi inmediata y más que notable. Miradas, gestos cómplices y tensión constante, marcaron el comienzo de su relación. Fue una historia intensa, breve y muy televisiva, donde ambos parecían disfrutar del momento sin pensar demasiado en el después.

Anita conectó con el lado más seductor y espontáneo de Manuel, dando lugar a una relación que se vivió con pasión y sin filtros. Aunque no trascendió más allá de la experiencia compartida, dejó momentos memorables.

Gabriella: marcada por los realities

Manuel González y Gabriella Hahlingag, mantuvieron una intensa relación marcada por los rumores, los realities y las discusiones entre familiares. Aunque la conexión entre ambos era real y la entrega fue máxima por ambas partes, todo terminó como empezó, en un abrir y cerrar de ojos. Una relación breve, intensa y muy fiel a su forma de entender el amor.

Noelia: ¿un nuevo capítulo?

Durante el reencuentro de Gilbert y Claudia Chacón en el segundo debate de 'La isla de las tentaciones 9' Noelia Márquez, tentadora de Gilbert, ha asegurado que tiene "el corazón bastante contento" porque está conociendo a ¡Manuel González!

Cuando Sandra Barneda la ha preguntado si considera que el concursante de 'GH DÚO' diría también que tiene "el corazón contento" si Jorge Javier Vázquez o Ion Aramendi le preguntan por su situación sentimental, ha respondido "¡Hombre, claro!". Esto abre una nueva puerta en la vida sentimental de Manuel González.