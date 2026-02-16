Natalia Sette 16 FEB 2026 - 12:10h.

La novia del famosos dj tiene un romántico detalle con él por San Valentín

La reacción de Lola García al escuchar por primera vez la canción que le ha dedicado Kiko Rivera

Kiko Rivera vive uno de los momentos más dulces de su vida personal y no deja de compartirlo con sus seguidores. El dj y exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ ha celebrado su primer San Valentín junto a Lola por todo lo alto y ha querido mostrar el romántico detalle que ha tenido su pareja con él.

Desde que el hijo de Isabel Pantoja y la bailarina comenzaron su relación, las muestras de amor han sido recurrentes y el día de los enamorados no iba a ser menos. “Este detallazo tuvo mi Lola. Te amo”, ha escrito en sus ‘stories’ de Instagram, pues no ha podido evitar compartir el gesto tan bonito que tuvo su chico.

En la fotografía se puede ver una cama decorada con pétalos de rosas formando un gran corazón, tres rosas colocadas con mimo y dos mensajes muy especiales hechos también con pétalos: las iniciales L&K y unas letras TK, que significan “Te kiero”. Un gesto que sin duda muestra lo ilusionada que está Lola por vivir el día del amor con su chico por primera vez.

El plan de Kiko y Lola por San Valentín

Además de la sorpresa romántica en casa, la pareja ha compartido también uno de los planes que han hecho juntos durante estos días tan señalados. Kiko publicó un vídeo en el que se les puede ver yendo juntos a ver un partido de fútbol del Sevilla, un plan que tiene un significado especial para él.

Junto a las imágenes, el cantante escribió un texto muy romántico. “Para mí, de las cosas más bonitas que existen es cuando tu pareja te acompaña a algo que quizá no le encanta, pero lo hace por ti, sin quejarse”, ha comenzado diciendo. Kiko ha valorado mucho siempre el apoyo incondicional de su pareja.

“Porque ahí se demuestra todo: respeto, ganas y amor de verdad. No va del plan… va de la persona”, ha añadido. Deja claro que lo que más valora es sentirse acompañado incluso en aquello que no forma parte del mundo de su pareja. “Y cuando alguien está a tu lado incluso en lo que no es su mundo, sabes que estás con quien tienes que estar”, ha relfexionado emocionado. El mensaje terminaba con una declaración de amor hacia su chica: “Desde hoy existe una sevillista más. Te amo, Lola”.