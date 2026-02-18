Lidia González 18 FEB 2026 - 15:23h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ entra en polémica antes de su participación en el reality y opina de sus compañeros

Oriana Marzoli ha compartido una importante noticia con sus seguidores que va a cambiar su futuro profesional de manera inminente y tiene muchas cosas que comentar al respecto. Después de hablar de su entrada en un nuevo reality y su separación de Facundo González, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ habla claro sobre los compañeros con los que va a convivir. Muy directa, la venezolana no se calla nada y dice todo lo que piensa. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido no se ha cortado a la hora de confesar sus sensaciones sobre las personas con las que va a estar en esta nueva aventura. Con muchas ganas de “estar a la altura”, la exconcursante de ‘Supervivientes’ deja muy claro lo que piensa sobre sus futuros compañeros antes de entrar a la casa: “Hay gentuza”.

“Voy a chocar con gente”, asegura la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’, que tiene muy claro el perfil de concursante con el que peor afinidad va a tener. Además, la influencer, que ha roto su amistad con Fani Carbajo, ya entra en polémica antes de su participación en el concurso y se sincera al respecto: “Sin conocerme, ya me están criticando”.

Oriana Marzoli ha hecho una importante confesión sobre su futuro proyecto profesional, consciente de que a muchas personas puede parecerles “surrealista”. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela que le hubiera gustado participar con Gala Caldirola en su nuevo reality. “Son muchos años, le he cogido cariño”, asegura.

Oriana Marzoli ha querido despedirse de sus seguidores por todo lo alto, ya que vuelve a embarcarse en un nuevo reality. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ no se ha callado nada y ha desvelado todas las sensaciones que tiene antes de entrar. Además, la creadora de contenido cuenta todo lo que va a llevar en su maleta y le manda un mensaje a Facundo González. ¡Dale al play y no te pierdas nada!