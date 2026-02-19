El regalo más especial de Claudia Martínez a Mario González por su cumpleaños: "Para los cinco sentidos"
Con motivo del 32 cumpleaños de Mario González, la exconcursante de 'Supervivientes' ha preparado un regalo cargado de creatividad y sentimiento
Claudia Martínez ha demostrado que su historia de amor con Mario González está más viva que nunca y que después de pasar por un momento delicado por la salud de su perro, también hay espacio para las celebraciones. Con motivo del 32 cumpleaños del madrileño, la exconcursante de 'Supervivientes' ha dejado a todos sorprendidos con el regalo que ha preparado cargado de creatividad y sentimiento.
Bajo el lema "Te quiero con todos mis sentidos", la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha preparado una experiencia sensorial personalizada donde cada regalo correspondía a uno de los cinco sentidos. Una idea que, aunque ella misma ha confesado haber tenido que improvisar debido a un problema con la aduana y un pedido que nunca llegó, ha terminado siendo un éxito rotundo.
El día ha comenzado con un desayuno de lujo, pero el plato fuerte le esperaba en la habitación. Mario se ha encontrado con una hilera de bolsas de papel marcadas con etiquetas escritas a mano: Vista, Oído, Olfato, Gusto y Tacto.
Para la vista, la exconcursante de 'Supervivientes' le ha preparado el regalo más emotivo. Un libro personalizado titulado "Siempre contigo, Mario", repleto de ilustraciones de la pareja y mensajes que resumen su trayectoria. Para el oído, ha optado por un altavoz inteligente con un diseño de ninja negro, acompañado de un toque pícaro, un timbre con el mensaje "Ring for Sex" que ha desatado las risas de ambos.
Para el olfato, ha elegido un perfume, una apuesta segura. En el apartado del gusto, Claudia no falló, con patatas fritas de bolsa, chocolatinas, chuches y hasta un set de galletas . Y por último, el tacto llegaba oculto en una caja que escondía una espectacular camiseta oversize en color azul celeste y una maleta de cabina.
La celebración no ha terminado ahí. Entre globos dorados que formaban un "Feliz Cumple", ha aparecido una tarta en forma de corazón decorada con las velas del número 32. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido la nota que acompañaba.
La creadora de contenido ha escrito en una tarjetita: "Que aunque digan que las mujeres tenemos un sexto sentido, yo solo tengo cinco, porque si no no hubiera sido tan tonta de casi perderte para siempre". Una referencia directa a las crisis que han superado y que confirma que hoy, más que nunca, están en su mejor momento. Sin duda, un cumpleaños que Mario tardará en olvidar y que demuestra que, en esta pareja, el amor se celebra por todo lo alto.