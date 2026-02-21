Lidia González 21 FEB 2026 - 09:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el “trauma” que arrastra y explica los detalles de su operación

Helena Arauz muestra su cambio físico y desvela sus retoques estéticos

Helena Arauz ha compartido una importante noticia con todos sus seguidores que no podía mantener más tiempo en secreto. Después de hacer un viaje familiar con junto a Gilbert, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ anuncia su inminente paso por quirófano. La creadora de contenido no puede esconder los nervios que tiene por su pronta operación de pecho y ha contado todos los detalles frente a las cámaras. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

“Me opero el pecho el lunes”, comienza comunicando. El influencer ha querido dar este importante paso después de pensarlo mucho y arrastrar un gran complejo durante toda su vida: “Es un trauma horrible”. Después de derrumbarse al hablar del apoyo de Gilbert, Helena se confiesa: “Me hace mucha ilusión, no sé cómo decirlo”.

La creadora de contenido explica cómo se siente de cara a su inminente operación, ya que asegura tener una mezcla de emociones: “Estoy temblando, no puedo hacer esto sola”. Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ revela el tamaño de las prótesis que se va a implantar: “Me aconsejó la mejor talla según mi cuerpo”.

Además de explicar su próximo paso por quirófano para operarse el pecho, Helena Arauz ha entrado por completo en el tema de la estética para confesar todo lo que se ha hecho. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela si se ha retocado los labios. Después de que se le haya puesto en cuestión, aclara el verdadero motivo por el que han saltado estas dudas. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!