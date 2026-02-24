Anabel Pantoja huye al oír hablar de su tía Isabel y Kiko Rivera para centrarse en sus nuevos proyectos
La exconcursante de 'Supervivientes' ha cortado en seco la entrevista al oír los nombres de su tía Isabel y de su primo Kiko Rivera
Anabel Pantoja ha demostrado que sabe salir airosa de las preguntas de los periodistas y que los conflictos familiares no van a empeñar el dulce momento profesional que atraviesa. Después de acudir al estreno de los 'Bridgerton' y brillar con su look junto a su prima Isa Pantoja, la exconcursante de 'Supervivientes' ha acudido a la fiesta de la firma de coches OMODA & JAECOO y ha llamado la atención su reacción cuando le han preguntado por su tía Isabel Pantoja y por su primo Kiko Rivera.
La influencer de 39 años ha vuelto a la capital por este evento relacionado con el mundo del motor y se ha mostrado muy habladora con la prensa, salvando un tema que ha esquivado rápidamente. Después de contar cómo afronta este año y desvelar que se viene nuevos proyectos para ella, la finalista de 'Bailando con las estrellas' ha hecho una espantada en toda regla al oír hablar de su tía Isabel Pantoja y el bonito momento que está viviendo su primo Kiko Rivera junto a su novia Lola García.
Al aparecer en la conversación los nombres de sus familiares, a la creadora de contenido se le ha cambiado la cara y también su actitud. Con un gesto de evidente incomodidad y su 'espantada', Anabel Pantoja ha dejado claro que no piensa ser portavoz ni intermediaria en las relaciones de su familia ni tampoco a opinar de las últimas noticias que han surgido en torno a la tonadillera y que apuntan a que esta podría volver a la cárcel por sus deudas.
Sin embargo antes de zanjar su entrevista de forma repentina, la exconcursante de 'Supervivientes' sí que ha dado detalles a los periodistas de cómo se encuentra y cómo ve su futuro más inmediato.
"Iniciando el año, la verdad que muy contenta. Se vienen un montón de cosas. Súper feliz. Bueno, las cositas que van saliendo y se espera mucha novela aquí en Madrid. Lo que pasa que tengo que hacerlo poco a poco porque tengo a mi hija en casa y me tengo que dividir", ha explicado de su plan de los próximos meses entre Canarias y Madrid.
El hacer estos continuos viajes le dan oxígeno y le gustan mucho a la creadora de contenido, aunque no puede evitar echar de menos a la pequeña Alma y trate en ocasiones de llevarla con ella. "Se la echa de menos bastante", ha admitido poco antes de zanjar la entrevista cuando le han preguntado después por su tía Isabel y por su primo Kiko Rivera y su historia de amor con Lola García.