Kiko Rivera anuncia un importante cambio en su vida: “Me estoy acostumbrando”

Natalia Sette 27 FEB 2026 - 15:51h.

El dj y exconcursante de 'GH DÚO' comparte con sus seguidores un cambio que lo acompañará durante toda su vida

A Kiko Rivera le gusta siempre compartir con sus seguidores cada pequeño cambio que haya en su vida. El exconcursante de ‘GH DÚO’ siempre se ha mostrado cercano en redes sociales, y esta vez no ha sido diferente. Tras anunciar su última canción dedicada a Lola , su pareja, ha enseñado una novedad que marca un antes y un después en su rutina.

Aunque pasen los años para el hijo de Isabel Pantoja , su look siempre ha sido el mismo, hasta ahora. “Ahora sí, me ha puesto gafas de cerca y de lejos”, ha confesado en sus stories mientras muestra su cara con ellas puestas. El artista, entre risas, ha reconocido que llevaba tiempo notando que su vista ya no era la misma. “Veo menos que un gato escayola”, ha dicho en broma, quitándole hierro al asunto.

Kiko ha optado por tomarse este cambio con naturalidad y positivismo. En el video se le puede ver con sus nuevas gafas, de estilo moderno y montura favorecedora. “Aquí con mis gafitas modernas, acostumbrándome porque son de cerca y de lejos”, ha explicado mientras enfoca la cámara a su rostro para que sus seguidores pudieran opinar.

Las gafas son negras, con unas patas con una forma muy curiosa, fiel a su original estilo. “¿Qué tal me quedan?”, ha lanzado a sus seguidores. El dj parece estar bastante contento con la montura elegida y se muestra cómodo con su nuevo look.

El cantante, aprovechando la ocasión, ha reflexionado también sobre el paso del tiempo y cómo va notando su edad. “Me estoy haciendo mayor, eh”, ha soltado entre risas, consciente de que es inevitable envejecer. Sin embargo, lejos de vivirlo como algo negativo, parece aceptarlo con una gran sonrisa en la cara.

Este cambio viene en una época muy dulce y estable para el exconcursante de ‘Superviviventes’. El dj está feliz junto a su pareja, Lola García, con quien lleva unos meses compartiendo su vida y gritando a los cuatro vientos su amor por ella. Un momento de alegría en el que un simple cambio como llevar gafas le afecta lo más mínimo.