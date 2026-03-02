Rocío Molina 02 MAR 2026 - 14:07h.

Así ha celebrado la exconcursante de 'Supervivientes' el cumpleaños de Jota, su hijo mayor en común con Jota Peleteiro

Para Jessica Bueno ha llegado una de las fechas más especiales del año: el cumpleaños de Jota, su hijo mayor común a Jota Peleteiro. El mediano de sus chicos ha cumplido 10 años y la exconcursante de 'Supervivientes' no ha dudado en hacer una celebración especial junto a sus amigos y hermanos.

Son famosas las fiestas que anteriormente ha montado la influencer de 35 años cuando se trata de celebrar los aniversarios de sus hijos. Sin embargo, la modelo ha escogido para esta ocasión un escenario que ha encantado al homenajeado y sus amigos: un parque bolas donde han disfrutado más de tres horas, tal como Jessica Bueno ha mostrado en sus redes sociales.

"Se lo van a pasar bomba", advertía la colaborado de 'Vamos a ver del plan montado. En su versión más natural y alejada de los photocalls, la creadora de contenido se ha mostrado pletórica en un fin de semana que ha estado llena de momentos emotivos. Para Jessica Bueno el ver cómo su "Joti", tal como ella le llama cariñosamente, se hace mayor y vive junto a ella y sus hermanos esta fecha tan especial es lo que ella valora más.

"Mis hijos felices, yo en paz, el corazón tranquilo y esa calma bonita que aparece cuando todo está bien…", son las palabras que escribía hace unos días y en las que se ha reafirmado después de esta bonita celebración en la que no han faltado la tarta, los regalos y las dedicatorias emotivas.

Celebrar los diez años de su hijo mayor y en común con Jota Peleteiro es celebrar el amor incondicional que les une y que ella misma ha manifestado con sus tiernas palabras. "Tu felicidad es la mía, mi amor", ha escrito la sevillana junto a la imagen de su hijo Jota soplando las velas y rodeado de sus amigos y hermanos.

Entre la celebración en el parque de bolas y la tarde en casa junto a sus amigos, el hijo mediano de Jessica Bueno ha coleccionado nuevas momentos que su madre ha guardado como un auténtico tesoro entre su álbum de fotos preferido. "Estoy exactamente donde quiero estar", han sido las palabras con las que ha definido este bonito momento junto a sus hijos y su nuevo novio Robert Mendoza.