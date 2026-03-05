Rocío Molina 05 MAR 2026 - 18:14h.

Irene Rosales se sentará en '¡De viernes!' para hablar sobre lo que vivió en su matrimonio con Kiko Rivera y la que fuera concursante de 'GH DÚO' ha dejado clara su opinión sobre la relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera. La influencer de 34 años conoce por ambos lados a los protagonistas del romance mediático del momento y no ha dudado en pronunciarse sobre la felicidad de su amiga y del que ha sido su cuñado y hermano de su exmarido.

Aunque le ha pillado por sorpresa la pregunta de los periodistas de Europa Press, Irene Rosales ha reaccionado y se ha mojado y ha querido dejar su opinión sobre la relación de la influencer y el torero. Sin escatimar en halagos hacia la que fuera concursante de 'Supervivientes' por la amistad que le une a ella, Irene Rosales ha subrayado que ve muy contenta a su amiga y está feliz con su nueva situación.

"Ella sabe ser feliz sola y si encuentra a la persona que la acompañe en su felicidad, eso ya es lo mejor que le puede pasar. Y si en esta ocasión es Cayetano, pues me parece estupendo", ha matizado la que fuera concursante de 'GH DÚO'. Para ella que la elección de su amiga sea el hermano de su exmarido es una buena apuesta y ha dejado clara su postura con respecto a lo que le parece, resaltando el humor y la faceta más desconocida del torero.

Entre risas, Irene Rosales ha recalcado el sentido del humor de Cayetano Rivera ante la pregunta que le ha expuesto la periodista. "Lleva razón", ha reforzado la creadora de contenido. Y, sin querer meterse más en este tema y viendo los frentes que se le van a abrir próximamente, la exconcursante de 'GH VIP' ha terminado por finalizar su visión con estas palabras: "Me alegro enormemente. Si están felices, me alegro enormemente".

En lo relativo a cómo se ha torcido su ruptura con Kiko Rivera, los acuerdos que no están llegando por sus hijas y el dolor que aún tiene del pasado, la influencer ha preferido mantener absoluto silencio dispuesta a romperlo definitivamente por todos los acontecimientos que se han precipitado en las últimas semanas.