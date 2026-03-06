La influencer comenta las galas de 'Supervivientes 2026' a través de un canal de apoyo a Alba Paul en redes sociales

La mujer de Alba Paul, Dulceida, tenía el corazón en un puño durante el arranque de 'Supervivientes 2026'. Y es que a la influencer había algo que le daba especial apuro sobre el inicio de la aventura de la catalana en Honduras: su salto en helicóptero.

Sin embargo, el motivo detrás no es el vértigo, sino otro que la misma Dulceida explicaba a los seguidores a través de un canal de apoyo a través del cual comentará las galas del programa.

La razón por la que el corazón de Dulceida iba "a mil"

Ya en su historia en su perfil Instragam, Dulceida mandaba su apoyo a su mujer: "Se el miedo que le daba y lo valiente que es". Sin embargo, el miedo no era por la altura del helicóptero, sino por otro motivo que comentaba la influencer a través del canal una vez Alba Paul hizo su salto. Eso sí, antes de contarlo, Dulceida mandaba un video por el mismo asegurando que la espera se le estaba haciendo complicada: "Se me va a salir todo".

Tras el salto, la influencer afirmaba que ya se encontraba "un poco mejor": "Tenía el corazón a mil". "Se el miedo que le da el mar (las que habéis visto Youtube también lo sabéis) pero es muyyyyyyy valiente y va a por todas", confesaba a sus seguidores. "Está tan guapa, es que es espectacular ella, ya lo veréis. ¡Se me cae la baba chicas!", añadía.