La concursante de ‘Supervivientes 2026’ ya ha puesto rumbo a Honduras, y Dulceida ha aprovechado para dedicarle unas bonitas palabras en sus redes

Dulceida aclara si será la defensora en el plató de 'Supervivientes 2026' de su mujer, Alba Paul, y si quiere ir a verla a Honduras

Alba Paul es una de las concursantes de 'Supervivientes 2026', que comienza este jueves 5 de marzo, a las 21:45 horas, en Telecinco. Su mujer, Dulceida, contaba hace unos días a través de sus redes sociales que le hacía muy feliz ver a su mujer cumplir su sueño, pero también que iba a llevar "fatal" el estar separada de ella. Además, en todo momento ha dejado claro que estará viéndola desde casa “a tope” y que será su mayor apoyo desde España.

La ‘influencer’ también organizó una fiesta de despedida a Alba Paul en la que todos vestían una camiseta con el nombre y la foto de la futura concursante junto al logo de 'Supervivientes'.

La mujer de Alba también ha querido escribirle una carta abierta llena de consejos para su participación en este reality, mostrándole de nuevo su apoyo más incondicional: “Cuando tengas miedo o sientas que no puedes más, piensa en nosotras. Estaremos mandándote fuerza desde aquí a cada segundo!!”.

Entre sus recomendaciones podía leerse: "Sé tú, auténtica y alegre. Controla ese carácter (jajajaja, aunque un poquito nos encanta). ¡Pesca sin parar y abraza a los compañeros que serán tus amigos allí!”

La concursante de ‘Supervivientes 2026’ ya ha puesto rumbo a Honduras, y Dulceida ha aprovechado para dedicarle unas bonitas palabras en sus redes: “Mi chica valiente ya está camino a Honduras! Ayer pasamos el día juntas y lo que más hicimos fue abrazarnos, jugar con Aria y llorar”. Estas declaraciones iban acompañadas de numerosas fotos en las que se veía a emocionadas, y de un emotivo vídeo en el que la ‘influencer’ no podía evitar contener las lágrimas pensando en que "nunca han estado tanto tiempo separadas y sin hablar", teniendo en cuenta que ella todo el rato piensa que “va a aguantar mucho”.

Las palabras de Alba antes de subir al avión

Alba Paul ha confesado en el aeropuerto que estaba “atacada”, y que “hoy había sido un poco drama”. Ha hablado de su despedida con Dulceida, y ha confesado que “las despedidas no le gustan a nadie” y que “ha sido duro”.