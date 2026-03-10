Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
Álex Ghita

La reacción de Adara Molinero cuando le preguntan por el concurso de su exnovio, Álex Ghita, en 'Supervivientes 2026'

Adara Molinero
La influencer Adara Molinero. Instagram (@adara_molinero)
Compartir

Álex Ghita comenzó a hacerse conocido en redes sociales por ser el entrenador personal de Carla Barber, pero cuando verdaderamente dio el salto a la fama fue cuando protagonizó un mediático romance con Adara Molinero, que terminó en el verano de 2024. Tras ello, el joven participó en la tercera edición de 'GH DÚO' y ahora forma parte del casting de 'Supervivientes 2026', donde se ha convertido en uno de los protagonistas por sus robos de comida a sus compañeros.

Tras la huella televisiva de Álex Ghita antes de 'Supervivientes'
Tras la huella televisiva de Álex Ghita antes de 'Supervivientes'
PUEDE INTERESARTE

En el primer 'Consejo de Dioses' de esta edición, inaugurado el pasado domingo en 'Supervivientes. Conexión Honduras', Sandra Barneda le confirmó a los concursantes de Playa Victoria que habían recibido una dotación de seis latas de comida y no cinco como ellos pensaban y les fue preguntando uno a uno si habían cogido la lata que faltaba y se la habían comido. Álex lo negó, aunque terminó confesando tras las sospechas de sus compañeros, que no daban crédito a lo que escuchaban.

Álex Ghita roba una lata de comida a su equipo en 'Supervivientes 2026' ¡y las dos playas estallan contra él!: "Eres el peor superviviente"
Álex Ghita roba una lata de comida a su equipo en 'Supervivientes 2026' ¡y las dos playas estallan contra él!: "Eres el peor superviviente"
PUEDE INTERESARTE

Este martes, en el primer 'Supervivientes. Tierra de Nadie', se estrenará una nueva dinámica, la 'Zona Roja', en la que se verán las imágenes al completo de todos los robos de Álex Ghita. Sobre esta cuestión le ha preguntado una reportera de 'Europa Press' a su exnovia más conocida, Adara Molinero, que ha decidido mantenerse en silencio y desmarcarse por completo del concurso del entrenador, que tantos comentarios está suscitando y es que muchos espectadores ya lo consideran 'el villano de la edición'.

Temas