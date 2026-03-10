Ana Carrillo 10 MAR 2026 - 14:26h.

Adara Molinero se ha desmarcado del paso por 'Supervivientes 2026' de su ex, Álex Ghita

Álex Ghita comenzó a hacerse conocido en redes sociales por ser el entrenador personal de Carla Barber, pero cuando verdaderamente dio el salto a la fama fue cuando protagonizó un mediático romance con Adara Molinero, que terminó en el verano de 2024. Tras ello, el joven participó en la tercera edición de 'GH DÚO' y ahora forma parte del casting de 'Supervivientes 2026', donde se ha convertido en uno de los protagonistas por sus robos de comida a sus compañeros.

En el primer 'Consejo de Dioses' de esta edición, inaugurado el pasado domingo en 'Supervivientes. Conexión Honduras', Sandra Barneda le confirmó a los concursantes de Playa Victoria que habían recibido una dotación de seis latas de comida y no cinco como ellos pensaban y les fue preguntando uno a uno si habían cogido la lata que faltaba y se la habían comido. Álex lo negó, aunque terminó confesando tras las sospechas de sus compañeros, que no daban crédito a lo que escuchaban.

Este martes, en el primer 'Supervivientes. Tierra de Nadie', se estrenará una nueva dinámica, la 'Zona Roja', en la que se verán las imágenes al completo de todos los robos de Álex Ghita. Sobre esta cuestión le ha preguntado una reportera de 'Europa Press' a su exnovia más conocida, Adara Molinero, que ha decidido mantenerse en silencio y desmarcarse por completo del concurso del entrenador, que tantos comentarios está suscitando y es que muchos espectadores ya lo consideran 'el villano de la edición'.