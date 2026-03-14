Equipo Outdoor 14 MAR 2026 - 18:00h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' han mostrado su última adquisición pero no ha tenido el recibimiento que esperaban

Claudia Martínez abre las puertas de la casa a la que se ha mudado con Mario González y enseña el vestidor de sus sueños

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La mudanza de Claudia Martínez y Mario González continúa y sigue dando mucho que hablar. Tras meses de búsqueda, la pareja por fin se ha instalado en su nuevo hogar. Sin embargo, su última adquisición no ha tenido el recibimiento que esperaban tras compartirla en sus perfiles de Instagram.

Lo que parecía la elección perfecta para los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' ha acabado desatando una auténtica tormenta de comentarios. Muchos de sus seguidores no han tardado en calificar la compra como un 'error', sobre todo funcional.

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En el video compartido, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' muestra con ilusión cómo montan y colocan el mueble estrella del salón, el sofá. El modelo elegido es un diseño en color beige con el tejido tendencia de la temporada, el borrego. Al ser un salón tan espacioso, las dimensiones del mueble son considerables, algo que la propia Claudia justificó con total naturalidad: "No teníamos muy claras las medidas, así que cogimos uno modular por si acaso".

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Ellos mismos se encargaron del montaje, una tarea sencilla que consistía en unir los módulos. Sin embargo, hubo un momento de duda con la altura, al principio lo veían demasiado bajo, hasta que el exconcursante de 'Supervivientes' se ha dado cuenta de que aún faltaba añadir las patas. Una vez listo, la influencer, muy convencida con el resultado, ha dicho: "Es una absoluta preciosidad".

Pero a pesar de la ilusión, las críticas no han tardado en aparecer. Lejos de alabar el diseño, muchos seguidores llenaron la publicación de advertencias sobre los problemas que traerá en un futuro: "No quiero desanimaros, pero nosotros compramos los mismos módulos hace un año y ahora los odiamos", comentaba una usuaria, mientras otros ponían en duda su funcionalidad para el día a día: "¿De verdad es cómodo para la espalda? Parece que no tiene respaldo"

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A pesar de las críticas, Claudia Martínez y Mario González han preferido hacer oídos sordos. Tras superar los altibajos de su relación, se les ve felices, compartiendo mimos y besos sobre el polémico mueble, listos para disfrutar esta nueva etapa juntos.