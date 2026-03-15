Juan Arcones 15 MAR 2026 - 18:00h.

La joven actriz ha arrasado en la temporada de premios y se ha llevado a casa el Globo de Oro, el BAFTA, el Actors Award y el Critics Choice Award. Si no hay sopresas podría llevarse también el Oscar a Mejor Actriz

La metedura de pata de Chalamet no es un caso aislado: cuando eres el favorito para el Oscar y lo acabas perdiendo

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La temporada de premios en Hollywood es como una jungla, y llevarse todos a los que estás nominado es difícil como poco. Muy pocos intérpretes lo han conseguido en la historia. En la última década (es decir, desde 2020) se ha establecido más en actuaciones de secundarios, como el caso de Da'vine Joy Randolph, que barrió por su actuación en 'Los que se quedan', o el año pasado con Kieran Culkin por 'A real pain' y Zoe Saldaña por 'Emilia Pérez'. Y, en Actriz Principal, no lo ha conseguido nadie desde Renée Zellweger en 2020 gracias a 'Judy'. Pero este año parece que todo va a cambiar gracias a Jessie Buckley y su actuación en 'Hamnet'.

La joven actriz ha arrasado en la temporada de premios y se ha llevado a casa el Globo de Oro, el BAFTA, el Actors Award y el Critics Choice Award. Indiscutible su liderazgo. Va directa hacia su premio Oscar en su segunda nominación, y nada parece indicar que vaya a haber una sorpresa de última hora. Salvo quizá por su polémica entrevista donde dijo odiar a los gatos, aunque luego matizó sus palabras en el programa de Jimmy Fallon. Porque ya sabemos que, en los últimos años, un desliz en la campaña previa a los Oscar puede acabar con tus posibilidades de la noche a la mañana. Que se lo digan sino a Timothée Chalamet y sus palabras sobre la ópera y el ballet.

Pero nada parece indicar que Buckley no vaya a conseguir esa preciada estatuilla. Además, muy merecida por su enorme interpretación en la película de Chloe Zhao. Y no es la primera vez que Jessie Buckley, irlandesa de Killarney nacida en 1989, nos deleita con un personaje para el recuerdo. En 2008, con solo 19 años, fue semifinalista de 'I'd Do Anything', un reality show dedicado a buscar talentos desconocidos que dieran vida a Nancy y Oliver Twist, en el nuevo montaje que tendría lugar en el West End. Una experiencia que la sumió en una depresión profunda, como contó recientemente en la BBC.

"Tuve un trastorno alimentario, y llevó tiempo, y requirió mucha ayuda, y también fue depresión… No sabía cómo estar viva de la manera en que quería estarlo, y fue difícil, pero ni por un segundo me arrepiento, y creo que he sido capaz de transformarlo y de reconocer nuestras vulnerabilidades como seres humanos en el mundo", explicó la actriz.Tras su paso por el programa, Buckley se especializó en teatro. Sobre todo en producciones de Shakespeare. Y quizá con 'Hamnet' esté cerrando el círculo, quién sabe.

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Su primera gran oportunidad llegó con la serie 'Taboo', protagonizada por Tom Hardy. Una ficción injustamente olvidada, que tuvo muy buenas críticas en 2017, año de su estreno. Pero donde empezó a brillar con fuerza fue en la película 'Wild Rose', donde conocemos a Rose‑Lynn Harlan, una joven escocesa con grandes esperanzas de convertirse en cantante de música country. "En el momento en que leí el guion, me sentí tan emocionada como desconcertada, y fascinada por esta joven madre ruidosa, imperfecta, humana, auténtica y valiente. Rose está tan viva, es tan humana y tan real", confesó en una entrevista para TIME. Gracias a su papel en esta película, no solo consiguió una nominación a los BAFTA, sino que pudo cantar en el prestigioso festival de Glastonbury.

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Más tarde llegaría la aclamadísima serie 'Chernobyl', donde interpretó a Lyudmilla Ignatenko. Una de las series más importantes de los últimos 10 años, con una unanimidad aplastante por parte de la crítica especializada. "Todo el mundo conoce la palabra Chernóbil, y todos tienen una especie de visión y sensación periférica sobre ello, pero nadie realmente lo sabe. Yo no lo sabía. Sucedió tan rápido y de manera tan cruel, y lo que se siente con ese dolor, ni siquiera puedo empezar a comprenderlo", contó en una entrevista para The Independent.

Más tarde, concretamente en 2020, llegaría Charlie Kaufman con su película 'Estoy pensando en dejarlo', una de esas 'intensidades' del director. Un papel que le llegó de rebote, porque estaba en manos de Brie Larson, pero tuvo que dejarlo por su compromiso como Capitana Marvel. Así que Buckley tuvo solo 12 horas para grabar su audición. "Fue un shock. [...] Justo antes de ir a hacer la prueba, recibí una nota de Charlie que decía: 'Esta mujer es molecular'. ¡No sabía qué significaba eso! Era terrible en química, pero me encantó esa nota. Podía ser cualquier cosa para ti. Significaba más o menos que no había nada sólido, era algo que se movía, se destrozaba y se unía a otros átomos", contó para IndieWire.

Grandes directores empezaron a fijarse en ella, y así le llegó el papel de 'La hija oscura', junto a Olivia Colman. Papel por el que ambas fueron nominadas a los Oscar. Luego llegaría su interpretación de Sally Bowles en el nuevo montaje de 'Cabaret' junto a Eddie Redmayne; 'Men', la incómoda película de Alex Garland; o la divertida 'Pequeñas cartas indiscretas', de nuevo junto a Olivia Colman. Pero, ¿cómo le llegó el papel de la protagonista de 'Hamnet'?

"Fue extraordinario ser parte de este rodaje porque contamos la historia del británico más famoso que jamás haya vivido con una directora china, muchos irlandeses y un equipo con mayoría de polacos", dijo en su discurso en la gala de los Globos de Oro tras aceptar su premio a Mejor Actriz de Drama. Y según reveló la directora Chloé Zhao, tuvo tanto a Jessie Buckley como a Paul Mescal en mente para los protagonistas antes de leer la novela de Maggie O'Farrell en la que se basa la película. "Cuando quedé a Paul Mescal pensé: 'Este chico puede interpretar a Shakespeare'", contó para Vanity Fair. "Creo que ni siquiera hablamos de 'Hamnet'", dijo Buckley en la misma entrevista sobre la directora. "Creo que solo vio ese espíritu de bruja que tengo".

Con 'La novia' recientemente estrenada (un retelling sobre Frankenstein y su novia), dirigida de nuevo por Maggie Gyllenhaal, que ya la dirigiera en 'La hija oscura', Jessie Buckley Esta de moda. Y a punto de conseguir su primer Oscar por una interpretación descarnada, brutal y muy emotiva.

Una familia de tres

Ya lejos de los focos de Hollywood, Jessie Buckley es bastante celosa de su vida privada. Aunque a raíz de 'Hamnet' hemos podido saber mucho más sobre su historia. Como que, por ejemplo, conoció a su actual marido gracias a una cita a ciegas. El ejecutivo musical Marc Robinson, con el que la actriz irlandesa había trabajado en 'Wild Rose', le organizó un plan con un tal Freddie, y el amor surgió al momento. La pareja se casó al poco tiempo, bajo un enorme roble en Norfolk, en una íntima ceremonia para 40 personas, y tardó bastante en hacer público su matrimonio y la identidad de su marido.

Y no solo son un matrimonio feliz alejado de los focos, sino que además acaban de ser padres. "No creo que haya sido una coincidencia que me haya convertido en madre después de 'Hamnet', porque avivó la llama en mí. Ser mamá es el mayor privilegio de mi vida", confesó a Entertainment Tonight. En la actualidad su hija solo tiene seis meses de edad.

Por su parte, su marido Freddie Sorensen, fue productor de los programas 'The X Factor' y 'Game of Talents'. Y actualmente tiene un podcast llamado 'Depresión para principiantes'. "Un podcast que básicamente es yo intentando hacer algo que podría haberme ayudado cuando estaba en las profundidades del infierno psicológico". Así lo define Sorensen. Y su matrimonio ha vuelto a los titulares debido a la polémica entrevista de Paul Mescal y Jessie Buckley para el podcast 'Happy Sad Confused' donde afirmó que "mi esposo, cuando empecé a salir con él, tenía dos gatos... Esto también es malo. Me van a cancelar. Una de las gatas era como una perra modelo de pedigrí y me dio un golpe de Estado. Llegaba a casa y solo había caca en mi almohada. Y pensaba: "Los gatos o yo". ¡Pero gané!".

Y claro, son unas declaraciones que no han pasado nada desapercibidas para la comunidad tuitera, dispuesta a enganchar el diente a cualquiera que se salga de la norma durante la temporada de premios. Por suerte, la actuación de Jessie Buckley es tan incontestable que no parece que le vaya a afectar demasiado.