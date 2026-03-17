Lorena Romera 17 MAR 2026 - 17:07h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' se ha subido a la báscula y ha descubierto su peso actual

Rodri Fuertes habla de su 'efecto embarazo' y desvela los kilos que ha engordado

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Rodri Fuertes se ha subido a la báscula para descubrir su peso actual. El que fuera concursante de 'Gran Hermano' está sufriendo el 'efecto embarazo', por el que ha engordado 7 kilos. El futuro papá, que está esperando su primer hijo junto a Marta Castro -es el segundo para ella, que ya es madre de Hugo, fruto de su relación con Fonsi Nieto-, ha tomado una drástica decisión para poner solución a este aumento de peso, que es uno de los síntomas del síndrome de Couvade.

El madrileño, de 36 años, no está del todo conforme con su estado físico. "Alguien se ha percatado", expresaba hace unas horas a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha confesado que ha engordado siete kilos en estos últimos nueve meses. Periodo de tiempo que coincide con el embarazo de Marta Castro. "He engordado 7 kilos", ha revelado el que fuera pareja de Adara Molinero junto a una imagen en la que muestra su imagen actual.

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Aunque en un principio parecía que le quitaba hierro al asunto, nada más lejos de la realidad. El que fuera concursante de 'GH' ha iniciado un plan basado en hábitos saludables para recuperar su escultural físico y bajar de peso. Pero lo primero que ha hecho ha sido subirse a la báscula para evaluar el grado de seriedad con el que tiene que tomarse su nueva rutina.

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Rodri Fuertes podría sufrir el síndrome de Couvade

Al comprobar cuánto pesa, Rodri Fuertes le ha pedido a sus seguidores que sean pacientes. "Dadme unas semanitas", les ha comentado junto a la imagen en la que desvela su peso actual. Una foto donde le vemos subido a la báscula, que refleja 77.6 kilos. "Mi peso ideal está en 70-71 kilos", ha confesado el que fuera concursante de 'Gran Hermano'.

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Este aumento de peso, aunque no está confirmado, podría responder al síndrome de Couvade, que es un "fenómeno en el que hombres cuyas parejas están embarazadas experimentan síntomas físicos y psicológicos similares a los de la gestación", apuntan desde diversas páginas web especializadas. Desde "náuseas, antojos, cambios de humor hasta aumento de peso", como le está ocurriendo a Rodri Fuertes.