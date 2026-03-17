Rocío Molina 17 MAR 2026 - 11:08h.

La colaboradora de '¡De viernes!' reivindica el trabajo de Alejandra Rubio tras su primera novela ante las críticas

La emoción de Terelu Campos al ver la primera novela de su hija Alejandra Rubio: "El principio de muchas cosas bonitas"

Compartir







Terelu Campos ha sacado la cara por su hija Alejandra Rubio ante las críticas que ha recibido al dar a conocer que en mayo se publicará su primera novela 'Si decido arriesgarme'. La colaboradora de '¡De viernes!' no se ha callado ante el juicio mediático que ha surgido previo al lanzamiento y ha querido poner en valor el esfuerzo de la influencer para sacar adelante este trabajo.

Sin ocultar que este asunto le tiene profundamente molesta y destacando que se ha hecho un tratamiento injusto a Alejandra Rubio por ser "hija de quién es...", la presentadora ha pedido respeto y empatía por este nuevo comienzo que a ella las tiene llenas de ilusión.

PUEDE INTERESARTE José María Almoguera habla abiertamente sobre su acercamiento con su prima Alejandra Rubio

Sin querer copar el protagonismo de un día para ella alegre con el estreno de 'Verde', la nueva colección de su amigo Eduardo Navarrete con Eugenia Osborne, sí que Terelu Campos ha querido ser contundente a aquellos que han criticado el debut literario de su hija sin leer la novela y, simplemente por "insultar gratuitamente".

En la respuesta que ha dado a los periodistas de Europa Press, la hija de María Teresa Campos ha lamentado que por su apellido, su hija se ha convertido en el foco de la diana. "No ha sido fácil", ha confesado, haciendo hincapié en que este proyecto ha supuesto todo un reto para Alejandra Rubio porque lo empezó antes de quedarse embarazada y le resulta triste que se juzgue de antemano.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Hay que dar nuevas oportunidades a las personas", ha afirmado de los que se han lanzado a hablar sin tener la ocasión de leer nada. De hecho, ella misma ha admitido que no ha leído ni un borrador ni nada de la novela 'Si decido arriesgarme' y que está esperando ansiosa a su lanzamiento en mayo.

Pero todo lo que se ha generado a partir de la noticia que daba la influencer ha terminado por entristecer a la comunicadora, calificando la situación de "una pena", aunque manifiesta que con los años se ha acostumbrado "a que la gente insulte gratuitamente".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Para estos que han tratado de empañar su alegría, Terelu Campos lanza un mensaje directo: "Allá cada uno con su conciencia. Yo duermo muy tranquila", ha sentenciado, asumiendo que la "vida está llena de injusticias". Una situación en la que no quiere detenerse ni un minuto más para mirar el futuro con optimismo e incluso la posibilidad de que la novela de su hija Alejandra Rubio trascienda del papel. "Ojalá vaya bien y de esto podamos hacer una serie", ha dicho como deseo final-