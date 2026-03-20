Chuck Norris, el 'rey de los memes': todos sus chistes y las reacciones

Claudia Barraso 20 MAR 2026 - 19:45h.

Chuck Norris ha fallecido a los 86 años y las redes se han llenado de memes de su muerte: todos sus chistes

Chuck Norris muere a los 86 años tras sufrir una "emergencia médica" en Hawái

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Chuck Norris ha fallecido a los 86 años este jueves tras conocerse la noticia de su ingreso de emergencia cuando se encontraba en Hawái. Su propia familia ha confirmado su fallecimiento en redes sociales.

El actor era conocido mundialmente por películas de acción como 'Ojo por ojo' y por la mítica serie 'Walker Texas Ranger', donde interpretaba a un excombatiente de la guerra de Vietnam que luchaba contra las injusticias. Sin embargo, sus seres queridos, más allá de la figura cinematográfica, han querido recordarle por los papeles más importantes de su vida: el de marido, padre y abuelo.

Otra de sus facetas más reconocidas mundialmente y, en especial en redes sociales, era por todos los memes que ha protagonizado durante años. Los chistes fueron tan famosos que pasaron a llamarse “los hechos de Chuck Norris”. Incluso, el propio actor creaba algunos suyos, riéndose de sí mismo y dando más contenido a todos sus fans.

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Su última publicación

El actor siempre ha sido muy activo en redes sociales. Incluso, hace 10 días que cumplió años y subió un vídeo a su perfil de Instagram donde decía que “no cumplía años, subía de nivel”. Em el vídeo aparece él entrenando boxeo, con uno de sus entrenadores y luego lanzaba un positivo mensaje mirando a cámara. Nadie esperaba que dos semanas después fuese a fallecer.

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Aunque no han trascendido los motivos por los que ha perdido la vida, la familia ha afirmado que se trata de un fallecimiento “repentino”. “Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia”.

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Las bromas de sus fans después de su muerte

Su vida seguía siendo muy activa. Seguía entrenando, levantando pesas, caminando y dando golpes como ha solido hacerlo toda su vida. Pero además de destacar como actor o como una especie de influencer del humor y de la vida fitness en redes, su familia también ha señalado ser buen padre y esposo, muy querido por todos ellos.

En algunas entrevistas ha bromeado él mismo, haciendo chistes sobre lo ‘duro’ que es. “Chuck Norris nunca utiliza un doble de acción, excepto en las escenas de llorar”, decía mirando a cámara. Sus fans ha compartido cientos de publicaciones del actor y bromeando sobre su existencia más allá de la muerte.