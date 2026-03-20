Alberto Rosa 20 MAR 2026 - 18:37h.

Ambos actores y compañeros de rodaje en 'Los Mercenarios 2' han publicado emotivos mensajes tras la muerte del héroe de acción

La familia que deja Chuck Norris tras su muerte: de la hija que descubrió casi tres décadas después a su esposa y sus 13 nietos

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La muerte de Chuck Norris tras su ingreso hospitalario en Hawái ha conmovido de lleno al mundo del cine. La familia del actor anunciaba este viernes su muerte a través de las redes sociales tras una “emergencia médica”.

Tras conocerse la triste noticia, no han tardado en llegar homenajes de compañeros de Norris como Sylvester Stallone o Dolph Lundgren. Lundgeen, que trabajó con Chuck en ‘Los Mercenarios 2’, ha publicado una foto en Instagram que incluía un emotivo mensaje sobre lo que el fallecido actor significaba para él.

Lo ha hecho con una foto del rodaje en 2016. “Chuck Norris es el campeón. Desde que era un joven artista marcial y luego entró al mundo del cine, siempre lo admiré como un modelo a seguir. Alguien que tenía el respeto, la humildad y la fuerza que se necesitan para ser un hombre. Te extrañaremos, amigo mío”, concluye.

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Sylvester Stallone, otra estrella de acción y compañero de ‘Los Mercenarios’, también ha querido homenajear a Norris en redes sociales. “Me lo pasé genial trabajando con Chuck. Era un auténtico estadounidense en todos los sentidos. Un gran hombre. Mis condolencias a su maravillosa familia”.

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Norris era conocido mundialmente por películas de acción como 'Ojo por ojo' y por la mítica serie 'Walker Texas Ranger', donde interpretaba a un excombatiente de la guerra de Vietnam que luchaba contra las injusticias. Sin embargo, sus seres queridos, más allá de la figura cinematográfica, han querido recordarle por los papeles más importantes de su vida: el de marido, padre y abuelo.

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"Para el mundo, fue un artista marcial, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchísimas vidas", continúa su comunicado.

Por último, junto a una fotografía en blanco y negro de Norris en la que aparece mirando hacia arriba, han pedido privacidad para la familia, al tiempo que le daban las gracias a todos sus fans por haberle apoyado durante su larga trayectoria:

"Aunque nuestros corazones están destrozados, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de sus fans de todo el mundo significaron muchísimo para él, y nuestra familia está sinceramente agradecida. Para él, no eran solo fans, eran sus amigos. Sabemos que muchos de ustedes se enteraron de su reciente hospitalización, y les agradecemos profundamente las oraciones y el apoyo que le enviaron. Mientras lloramos esta pérdida, les pedimos amablemente que respeten nuestra privacidad", han concluido.

"Aunque nuestros corazones están destrozados, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de sus fans de todo el mundo significaron muchísimo para él, y nuestra familia está sinceramente agradecida. Para él, no eran solo fans, eran sus amigos. Sabemos que muchos de ustedes se enteraron de su reciente hospitalización, y les agradecemos profundamente las oraciones y el apoyo que le enviaron. Mientras lloramos esta pérdida, les pedimos amablemente que respeten nuestra privacidad", han concluido.