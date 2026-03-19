Gloria Camila se somete a un cambio de look en medio de su conflicto con Rocío Flores

Rocío Molina 19 MAR 2026 - 12:00h.

La hija de José Ortega Cano se hace un cambio de imagen en medio de su enfrentamiento con Rocío Flores

La contundente reflexión de Gloria Camila tras salir a la luz su distanciamiento con Rocío Flores

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Gloria Camila ha reconocido que atraviesa una difícil situación con Rocío Flores tras salir a la luz que se han dejado de seguir en las redes. La colaboradora de 'El tiempo justo' admitía en su programa esta realidad que están viviendo y que ella era la que había bloqueado a la que hasta ahora había sido como su "hermana". Sin querer dar más detalles de la polémica, la influencer ha optado por el silencio y tratando de evadirse de todo se ha sometido a un cambio de look que ha mostrado a sus seguidores.

Sería difícil imaginar la situación a la que se ha llegado entre Gloria Camila y Rocío Flores en la actualidad cuando siempre han sido uña y carne. Y, aunque la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha reconocido el distanciamiento, esta ha dicho que no va a hablar más del tema porque forma parte de su "vida privada". Una polémica que, lejos de calmarse, ha ido a más, al revelar la periodista Leticia Requejo el nombre de la persona que está detrás de la bronca entre las exconcursantes de 'Supervivientes'.

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En ese contexto y tras abandonar visiblemente molesta el plató de 'El tiempo justo', Gloria Camila ha seguido marcando sus límites y dejando claro que no quiere hablar de su tema de Rocío Flores, aunque la polémica ya está servida y el propio presentador Joaquín Prat la ha señalado a ella de responsable de que se sigan alimentando rumores y teorías por su silencio. Sin querer responder a nada más y diciendo que "en todas las familias pasan cosas", la hermana de José Fernando se ha desmarcado de todo y ha optado por alejarse por ahora de los focos.

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No ha sido así de las redes sociales donde la exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado cómo se ha evadido de la polémica con Rocío Flores. La influencer se ha sometido a un cambio de look, dando a entender de esta manera que cierra ciclo y que en esta etapa de cambio interno tiene renovado color y también flequillo.

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La creadora de contenido ha posado a la cámara y a través de cuatro fotografías ha mostrado su nueva imagen y con la que está encantada a juzgar por el emoticono de corazones que ha puesto. Gloria Camila ha visto la mejor ocasión para dar este paso que es tan representativo ante rupturas y momentos difíciles como la que está viviendo con su sobrina Rocío Flores.